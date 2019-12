Huawei sa odvolal proti tomu, že firmu označujú za bezpečnostnú hrozbu

Baton Rouge 5. decembra (TASR) - Čínsky telekomunikačný koncern Huawei sa odvolal proti rozhodnutiu amerických regulačných úradov, ktorým označil firmu za hrozbu pre národnú bezpečnosť.



Námietky Huaweiu prichádzajú po tom, čo Federálna telekomunikačná komisia (Federal Communications Commission, FCC) zamedzila vidieckym mobilným operátorom, aby použili vládny fond Universal Service Fund (USF) na nákup vybavenia od firiem považovaných za hrozbu pre národnú bezpečnosť. FCC uviedol, že sa to týka Huaweiu aj ďalšej čínskej firmy ZTE. Podľa koncernu neexistuje dôkaz, že je bezpečnostnou hrozbou.



Krok čínskeho koncernu je posledným zo série právnych sporov medzi Huaweiom a USA. Huawei podal námietku na odvolacom súde v Louisiane. Koncern požaduje zrušenie rozhodnutie FCC týkajúce sa použitia fondu USF, keďže podľa neho "prekračuje zákonnú právomoc úradu a porušuje federálnu legislatívu, ústavu a ďalšie zákony".



"Americká vláda nikdy nepodložila skutočný dôkaz, ktorý by ukázal, že Huawei je hrozbou pre národnú bezpečnosť, pretože taký dôkaz neexistuje," povedal člen dozornej rady a riaditeľ právneho oddelenia Huaweiu Sung Liou-pching.



To je druhé odvolanie, ktoré čínsky koncern tento rok podal proti politike administratívy prezidenta Donalda Trumpa. Podobnú právnu námietku podal v máji proti rozhodnutiu americkej vlády, ktorým zakazovali vládnym inštitúciám kupovať vybavenie Huaweiu.



Huawei je súčasťou obchodnej vojny medzi USA a Čínou. Koncern je popredným výrobcom vybavenia a dodávateľom technológií pre siete novej generácie 5G a Washington tlačí aj na ostatné krajiny, aby nedovolili Huaweiu stavať infraštruktúru sietí 5G.