Huawei sa pripravuje na pokles predaja smartfónov

Čínsky koncern tvrdo zasiahlo rozhodnutie americkej vlády, ktorá v máji zaradila Huawei na svoj čierny zoznam pre bezpečnostné riziká.

Šanghaj 17. júna (TASR) - Čínsky telekomunikačný gigant Huawei očakáva pokles predaja svojich smartfónov v zahraničí, preto zníži ich produkciu v nasledujúcich dvoch rokoch. Oznámil to v pondelok zakladateľ firmy Žen Čeng-fej.



Čínsky koncern tvrdo zasiahlo rozhodnutie americkej vlády, ktorá v máji zaradila Huawei na svoj čierny zoznam pre bezpečnostné riziká. Spoločnosti v USA majú zakázané obchodovať s firmami z tohto zoznamu bez špeciálneho povolenia. To „odreže“ Huawei od dodávok kľúčových komponentov zo Spojených štátov.



Žen Čeng-fej predpovedá, že príjmy spoločnosti Huawei v nasledujúcich dvoch rokoch klesnú o 30 miliárd USD (26,63 miliardy eur). Na ilustráciu, vlani mal Huawei tržby viac ako 100 miliárd USD.



Čínska spoločnosť teraz hľadá zahraničné trhy pre svoj najnovší model smartfónu Honor 20, podľa zdrojov oboznámených so situáciou, ktoré nechceli byť menované.



Nový smartfón Honor 20 sa začne predávať 21. júna v niektorých častiach Európy, vrátane Británie a Francúzska. Manažment bude monitorovať štart a môže prerušiť jeho dodávky na európsky trh, ak bude predaj zlý.



Manažéri z oddelenia marketingu a predaja Huawei očakávajú v tomto roku pokles objemu predaja na 40 až 60 miliónov smartfónov.



V snahe vykompenzovať pokles odbytu v zámorí, chce Huawei obsadiť až polovicu čínskeho trhu so smartfónmi v roku 2019, uviedla agentúra Bloomberg.



Problémy Huawei však zasiahnu aj jeho dodávateľov. Spoločnosť Broadcom minulý týždeň vyvolala vlnu šokov v globálnom odvetví výroby čipov, keď predpovedala, že napätie medzi Spojenými štátmi a Čínou a zákaz obchodovania s Huawei môže zredukovať tento rok tržby z predaja čipov o 2 miliardy USD.



Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa však tiež tlačí na ostatné krajiny, aby zakázali používať zariadenia Huawei pri budovaní mobilných sietí novej generácie 5G. Dôvodom sú tesné väzby čínskeho koncernu na vládu v Pekingu. USA sa obávajú, že zariadenia od Huawei by Čína mohla využívať na špionáž.



Kampaň v USA už podnietila niekoľko významných technologických spoločností vrátane dodávateľov polovodičov a tiež značiek, ako je Facebook a Google, aby prerušili spoluprácu s Huawei.



(1 EUR = 1,1265 USD)