Huawei údajne rokuje o predaji prémiových značiek smartfónov P a Mate

Peking 25. januára (TASR)- Čínska spoločnosť Huawei Technologies je v počiatočnom štádiu rokovaní o predaji svojich prémiových značiek smartfónov P a Mate. Uviedli to dva zdroje oboznámené so záležitosťou Tento krok by mohol viesť Huawei k prípadnému ukončeniu podnikania v oblasti špičkových smartfónov.



Podľa zdrojov rozhovory medzi najväčším výrobcom telekomunikačných zariadení na svete a konzorciom na čele s investičnými spoločnosťami zo Šanghaja, ktoré podporuje tamojšia vláda, trvajú už mesiace.



Huawei začal interne skúmať možnosť predaja svojich prémiových značiek už vlani v septembri. Ani jeden zo zdrojov, ktoré nechceli byť menované, pretože rokovania sú dôverné, však nepozná cenu za značky P a Mate.



Dodávky telefónov Mate a P mali v období medzi 3. kvartálom 2019 a 3. štvrťrokom 2020 hodnotu 39,7 miliardy USD (32,65 miliardy eur), odhadla konzultačná spoločnosť IDC.



Huawei však ešte neprijal konečné rozhodnutie o predaji. A rozhovory sa podľa oboch zdrojov nemusia skončiť úspešne, pretože sa čínsky koncern stále snaží vyrábať vlastné špičkové čipy Kiri pre svoje smartfóny.



Huawei totiž zaradili USA na tzv. čiernu listinu firiem, s ktorým nesmú americké spoločnosti obchodovať a dodávať im komponenty vrátane čipov a softvéru.



„Spoločnosť Huawei sa dozvedela, že kolujú nepodložené správy o možnom predaji našich vlajkových značiek smartfónov,“ uviedol hovorca Huawei. „Tieto povesti nemajú žiadne opodstatnenie. Huawei takýto plán nemá,“ dodal.



Šanghajská vláda uviedla, že nemá o tom žiadne informácie a odmietla to ďalej komentovať.



Fámy o potenciálnom predaji prémiových značiek inteligentných telefónov naznačujú, že Huawei má len malú nádej na zmiernenie sankcií USA po nástupe novej vlády prezidenta Joea Bidena. Tie zaviedla ešte v máji 2019 administratíva bývalého prezidenta Donalda Trumpa.



Šanghajské vládou podporované investičné spoločnosti môžu vytvoriť konzorcium s predajcami telefónov Huawei a prevziať značky P a Mate podobne, ako to bolo v prípade dohody o predaji inej, cenovo dostupnej značky telefónov Honor od Huawei vlani v novembri. Spoločnosť Huawei si pravdepodobne ponechá riadiaci tím P & Mate pre nový subjekt, ak dohoda prejde, dodali oba zdroje.



(1 EUR = 1,2158 USD)