Huawei vykázal strmý nárast zisku za 1. štvrťrok

Peking 30. apríla (TASR) - Čínska spoločnosť Huawei Technologies vykázala strmý nárast zisku za 1. štvrťrok 2024. To signalizuje, že čínsky technologický gigant odoberá podiel na trhu so smartfónmi americkej spoločnosti Apple a ďalším konkurentom. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Bloomberg.



Čistý zisk Huawei za tri mesiace do konca marca 2024 vzrástol o 564 % na 19,6 miliardy jüanov (2,52 miliardy eur). Vyplýva to z hlásenia, ktoré bolo v utorok uverejnené na webovej stránke Národného centra pre medzibankové financovanie v Číne.



Tržby sa v 1. štvrťroku zvýšili o 37 % na 178,5 miliardy CNY.



Obrovský nárast zisku podčiarkol oživenie koncernu Huawei napriek americkým sankciám. Dodávky smartfónov od čínskeho koncernu stúpli v 1. štvrťroku o 70 % po tom, ako Huawei podľa prieskumnej spoločnosti Counterpoint minulý rok nečakane uviedol na trh nový 5G telefón Mate 60 Pro s pokročilým sedemnanometrovým čipom vyrobeným v Číne napriek americkým sankciám. Podľa odborníkov tento čip nebolo možné vyrobiť bez zahraničných technológií, čo spochybňuje účinnosť sankcií USA.



Začiatkom tohto mesiaca Huawei predstavil svoj nový rad smartfónov Pura 70 s mierne vylepšeným čipom. Demonštruje tak svoju schopnosť udržať výrobu vyspelých polovodičov a zvýšiť tlak na Apple na čínskom trhu. Séria Pura 70 sa vypredala do dvoch dní od ich uvedenia na trh, tvrdia analytici spoločnosti Jefferies.



(1 EUR = 7,7627 CNY)