Huawei vyvíja nový čip pre AI, ktorý bude konkurovať čipom Nvidie

Peking 13. augusta (TASR) - Čínska spoločnosť Huawei Technologies je blízko k predstaveniu nového čipu pre umelú inteligenciu (AI), ktorý by mal konkurovať čipom Nvidie v čase, keď USA zaviedli sankcie na vývoz špičkových technológií do Číny. Uviedli to v utorok noviny Wall Street Journal (WSJ) s odvolaním sa na zdroje, ktoré nechceli byť menované. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Čínske internetové a telekomunikačné spoločnosti už niekoľko týždňov testujú najnovší procesor Huawei, Ascend 910C, napísali noviny. Huawei povedal potenciálnym klientom, že čip je porovnateľný s čipom H100 amerického výrobcu Nvidia.



Americké regulačné úrady minulý rok zaviedli obmedzenia, ktoré bránia spoločnosti Nvidia aj ďalším výrobcom predávať pokročilé čipy, vrátane H100, čínskym zákazníkom s odvolaním sa na obavy o národnú bezpečnosť.



Nvidia následne predstavila tri čipy ušité na mieru pre Čínu, vrátane čipu H20. V súlade so sankciami USA bol však výpočtový výkon H20 výrazne obmedzený v porovnaní s čipom H100.



V článku WSJ sa uvádza, že Huawei má v pláne začať dodávať svoj najnovší čip už v októbri.



Čínske spoločnosti ako ByteDance, Baidu a China Mobile už prejavili záujem o čipy 910C.



Počiatočné rokovania medzi Huawei a potenciálnymi zákazníkmi naznačujú, že objednávky pravdepodobne prekročia 70.000 čipov v celkovej hodnote okolo 2 miliárd USD (1,83 miliardy eur).



(1 EUR = 1,0925 USD)