Huawei začne výrobcom smartfónov účtovať licenčné poplatky za patenty

Šen-čen 16. marca (TASR) - Huawei začne výrobcom smartfónov účtovať licenčné poplatky za využívanie jeho patentovaných 5G technológií. Čínsky koncern to oznámil v utorok a prvýkrát predstavil svoje licenčný model.



Huawei sa snaží otvoriť nové zdroje tržieb. Časť jeho biznisu totiž výrazne poškodili sankcie USA. Koncern v utorok uviedol, že bude výrobcom smartfónov "účtovať rozumný percentuálny licenčný poplatok v pomere k predajnej ceny", pričom strop na jeden telefón s 5G konektivitou bude 2,50 USD (2,10 eura). Tento licenčný poplatok je nižší v porovnaní s konkurentmi, ako je napríklad fínska Nokia.



Vyberania licenčných poplatkov na kľúčové mobilné technológie môže pomôcť Huaweiu vykompenzovať aspoň časť tržieb, ktoré stratil pre sankcie USA.



Huawei sa v dôsledku obchodnej vojny medzi USA a Čínou a sankcií Washingtonu ocitol pod tlakom, keďže sťažil jeho prístup k zahraničným technológiám. Koncern preto zvýšil svoje snahy v oblasti výskumu a vývoja. Do konca roka 2020 Huawei podľa vlastných vyjadrení vlastní viac než 100.000 aktívnych patentov. Jeho investície do výskumu a vývoja v roku 2019 dosiahli 131,7 miliardy CNY (17 miliárd eur).



Zverejním licenčného modelu pre svoje 5G technológie chcel predložiť Huwaei odvetviu transparentnejšiu štruktúru nákladov, uviedol šéf právneho oddelenia koncernu Sung Liou-pching. Dodal, že tento krok by mal firmám uľahčiť ich investičné rozhodnutia pre 5G a digitálnu transformáciu.



(1 EUR = 1,1920 USD; 1 EUR = 7,7508 CNY)