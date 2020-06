New York 3. júna (TASR) - Hudobné vydavateľstvo Warner Music sa úspešne vrátilo na burzu. Jeho akcie sa v stredu prvýkrát obchodovali na burze Nasdaq a otvorili pri kurze 27 USD (24,12 eura) za akciu, pričom emisná cena bola 25 USD. Cena akcie so skratkou WMG sa dostala až na 29,90 USD, tesne pred 20.00 h SELČ sa obchodovala s plusom 17,96 % po 29,49 USD.



Warner Music pre vysoký dopyt zvýšila objem ponúkaných akcií v rámci prvotnej emisie zo 70 miliónov na 77 miliónov a celkovo získala od investorov 1,9 miliardy USD. To bol doteraz najväčší vstup na burzu v tomto roku, ktorý firmu ocenil celkovo na 12,75 miliardy USD.



Väčšinovým akcionárom Warner Music Group je skupina Access Industries miliardára Lena Blavatnika. Spoločnosť už bola kótovaná na New York Stock Exchange (NYSE) do roku 2011. Jej úspešný návrat na burzu je pozoruhodný predovšetkým v tomto čase, keď mnoho firiem pre koronakrízu zrušilo podobné plány.



(1 EUR = 1,1194 USD)