Berlín 22. júna (TASR) - Nemecký módny koncern Hugo Boss chce opäť viac vyrábať v Európe a Amerike. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Našou stratégiou je: To, čo sa predáva v Amerike, by sa malo vyrábať v Amerike. Čo sa predáva v Európe, v Európe," uviedol šéf koncernu Daniel Grieder pre nedeľník Welt am Sonntag. Dopravovať tovar z jedného kontinentu na druhý už podľa nezodpovedá dnešnej dobe.



Za dôvod tejto zmeny považuje Grieder geopolitické napätie. "Chceme znížiť svoju závislosť pri obstarávaní a výrobe, aj keď by bolo pre nás lacnejšie, keby sme vyrábali len v Ázii," povedal.



Koncern však neplánuje budovanie nových závodov. "Rozširovanie produkcie v Európe a Amerike sa bude uskutočňovať predovšetkým prostredníctvom dodávateľov," doplnil Grieder.