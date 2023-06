Hugo Boss dosiahne cieľ v oblasti tržieb o dva roky skôr

Metzingen 15. júna (TASR) - Nemecký odevný koncern Hugo Boss vo štvrtok uviedol, že dosiahne svoj predchádzajúci cieľ tržieb vo výške 4 miliárd eur už tento rok, dva roky pred pôvodne plánovaným termínom. TASR o tom informuje na základe správ DPA a Reuters.



Spoločnosť zároveň zvýšila svoju prognózu na rok 2025. To odráža pokračujúcu silnú dynamiku módneho domu, ako aj zvýšenie efektívnosti.



Hugo Boss najnovšie plánuje dosiahnuť do roku 2025 tržby vo výške približne 5 miliárd eur. To predstavuje nárast o 11 % v porovnaní s tržbami 3,7 miliardy eur v roku 2022.



A predpokladá tiež, že jeho zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) sa v roku 2025 vyšplhá minimálne na 600 miliónov eur namiesto na 480 miliónov eur v predchádzajúcej prognóze.



V dôsledku toho sa skupina teraz zameria na maržu EBIT minimálne 12 % do roku 2025 namiesto predchádzajúcich "zhruba 12 %".



Hugo Boss prešiel reštrukturalizáciou pod vedením Daniela Griedera, bývalého šéfa značky Tommy Hilfiger. A investuje do marketingu s cieľom zvýšiť predaj aj svoj podiel na trhu.



Spoločnosť za uplynulý rok získala na popularite medzi mladšími spotrebiteľmi vďaka cieleným kampaniam na sociálnych sieťach. Do roku 2025 plánuje udržať svoje marketingové investície na úrovni 7 až 8 % z tržieb. Bude tiež pokračovať v presadzovaní sa na americkom trhu, kde za uplynulé dva roky zaznamenala "výnimočne silnú dynamiku".



To kontrastuje s nedávnymi komentármi jej rivalov v segmente luxusných značiek o oslabení spotrebiteľských výdavkov v USA.



V ázijsko-tichomorskom regióne Hugo Boss očakáva, že jeho príjmy budú v rokoch 2022 až 2025 rásť v priemere o nízke dvojciferné percento, pričom podiel tohto regiónu na celkovom predaji sa má zvýšiť zo súčasných 13 % na približne 20 %, respektíve 1 miliardu eur do roku 2025.