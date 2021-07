Hugo Boss dosiahol v 2. kvartáli prevádzkový zisk

Berlín 14. júla (TASR) - Nemecká luxusná módna značka Hugo Boss na základe predbežných výsledkov uviedla, že v 2. štvrťroku 2021 dosiahla prevádzkový zisk po vlaňajšej strate. To podľa vedenia odráža silný vývoj predaja, ako aj prebiehajúcu prísnu kontrolu nákladov.



Konkrétne, Hugo Boss dosiahol za tri mesiace do konca júna 2021 zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) 42 miliónov eur, zatiaľ čo vlani v rovnakom období vykázal stratu 250 miliónov eur.



Výsledky za uplynulý 2. štvrťrok nezasiahlo precenenie zásob tak ako vlani, počas prvej blokády na zastavenie pandémie nového koronavírusu.



Tržby skupiny po úprave o menové vplyvy sa v 2. kvartáli zvýšili medziročne o 133 % na 629 miliónov eur. V porovnaní s 2. štvrťrokom 2019, čo bol posledný rok pred pandémiou, sa pokles jej predaja zmiernil na 4 %.



Hugo Boss je presvedčený, že celkové oživenie podnikania bude v druhej polovici roku 2021 pokračovať, a to aj napriek pretrvávajúcim neistotám v súvislosti s ďalším vývojom pandémie.



Spoločnosť predpovedá, že tržby skupiny po úprave o kurzové vplyvy za celý rok 2021 sa zvýšia o 30 až 35 % z minuloročných 1,95 miliardy eur. Módny dom očakáva EBIT v pásme 125 až 175 miliónov eur.