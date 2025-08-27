Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Huliak: Cieľom novely nie je podpora, ale regulácia hazardu

Na snímke minister cestovného ruchu a športu SR Rudolf Huliak (nezávislý) pred výjazdovým rokovaním vlády SR v stredu 27. augusta 2025 v Senici. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Navrhovaná novela zákona o hazardných hrách je podľa neho prvým krokom k ucelenej štátnej politike ohľadom hazardných hier.

Autor TASR
Bratislava 27. augusta (TASR) - Novela zákona o hazardných hrách nie je snahou podporovať hazard, ale vytvoriť moderný a účinný rámec na jeho reguláciu. Zmena zákona zároveň posilňuje pozíciu národnej lotériovej spoločnosti Tipos, uviedol v stredu minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý).

„Nerozumiem výhradám, že náš návrh podporuje hranie hazardných hier. Práve naopak. V regulovanom kasíne a online herni musí hráč prejsť kontrolou a identifikovať sa. Nebude môcť hrať niekto, kto poberá sociálne dávky. Niekto, kto neplatí výživné. Niekto, kto neplatí dane. Týmto práve ochránime slabšie príjmové vrstvy pred hazardom. Kto tvrdí niečo iné, klame,“ povedal Huliak.

Navrhovaná novela zákona o hazardných hrách je podľa neho prvým krokom k ucelenej štátnej politike ohľadom hazardných hier. „Bojujeme proti nelegálnemu hazardu a posilňujeme pozíciu štátneho Tiposu, ktorý nemalú časť svojho zisku vracia naspäť ľuďom,“ dodal Huliak.
