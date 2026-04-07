Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 7. apríl 2026Meniny má Zoltán
< sekcia Ekonomika

Huliak: Úprava odpočtov DPH môže priniesť štátu minimálne 900 miliónov

Na snímke minister cestovného ruchu a športu SR Rudolf Huliak (nezávislý). Foto: TASR - Martin Baumann

Spomínaný legislatívny návrh by podľa neho pomohol zrušiť ostatné konsolidačné opatrenia, ktoré sa neujali.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 7. apríla (TASR) - Úprava možnosti odpočtov pri dani z pridanej hodnoty (DPH) môže priniesť štátu minimálne 900 miliónov eur. Uviedli to v utorok na brífingu nezaradení poslanci Národnej rady (NR) SR okolo ministra cestovného ruchu a športu SR Rudolfa Huliaka. Možnosť odpočtu DPH by sa podľa poslancov mala zrušiť u služieb spojených s reklamou, s IT a poradenstvom. Návrh zákona, ktorý predkladajú poslanci na najbližšiu schôdzu NR SR, chce Huliak prediskutovať na stredajšej (8. 4.) koaličnej rade.

„Každá slovenská rodina prichádza momentálne v rámci podvodov DPH o vyše 600 eur ročne. Navrhujeme preto zrušenie vratiek DPH v troch zásadných oblastiach, kde máme rizikové oblasti najviac definované, a to sú služby s reklamou spojené, informačné technológie a poradenstvo,“ priblížil Huliak.

„Naším cieľom je všeobecne zrušenie celkového odpočtu DPH, ale toto je jedno z opatrení, ktoré bude prvotné a ktoré nám ukáže a identifikuje, či bude účinné následné zrušenie vratiek DPH ako celku. Európska únia má aj v tomto legislatívu obmedzenú a budeme musieť na základe toho žiadať výnimku,“ vysvetlil.

Zrušenie vratiek DPH by podľa Huliakových slov prinieslo do štátneho rozpočtu príjmy vyššie o 900 miliónov eur. „To sú, dá sa povedať, najmenšie predpokladané úniky DPH, ktoré v rámci štátu ako také máme dlhodobo odsledované,“ spresnil.

Spomínaný legislatívny návrh by podľa neho pomohol zrušiť ostatné konsolidačné opatrenia, ktoré sa neujali. „Opatrenie zamedzí podvodníkom s DPH akýmkoľvek spôsobom parazitovať na slovenských rodinách, umožní zachovať 13. dôchodky pre seniorov, podporiť opatreniami rodiny a zabezpečiť, aby to nebolo na úkor nadmerného zadlžovania. A dovolíme si zrušiť následne transakčnú daň a polovičný odpočet DPH na vozidlá pre podnikateľov,“ dodal Huliak.
Neprehliadnite

PITEKOVÁ: Fekálna mikrobiálna transplantácia vyžaduje od darcu celibát

TÝŽDENNÍK: Hlas-SD nie je Smer-SD

Misia Artemis 2 sa dostala za Mesiac, komunikáciu obnovili

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Veľká noc prinesie veľa slnka