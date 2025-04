Huliak vyzval na odvolanie hlavného veterinárneho lekára M. Chudého

Bratislava 15. apríla (TASR) - Opatrenia proti šíreniu slintačky a krívačky boli vydávané na základe jednostranného názoru hlavného veterinárneho lekára Martina Chudého a išli nad rámec nariadení EÚ. To bude mať výrazné negatívne dôsledky pre slovenské potravinárstvo. Na utorkovej tlačovej konferencii to povedal minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý), ktorý zároveň vyzval ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča (Smer-SD), aby Chudého odvolal.



„Vyzývam aj ministra Takáča, aby okamžite prepustil tohto človeka, lebo môže také fatálne dôsledky hovädzieho dobytka na Slovensku urobiť, že si to nevieme predstaviť,“ povedal Huliak. Chudý podľa neho rozhodoval o opatreniach sám bez zváženia názorov iných veterinárov. Minister tiež vidí zlyhanie Chudého v rýchlosti prijímania opatrení. „Bola tu podmienka ošetrenia hraníc, čo sa týka hlavne prevozu, a tu došlo k zásadným zisteniam o zlyhaní tohto človeka,“ upozornil Huliak. Po zistení nákazy v Maďarsku mal byť podľa neho obmedzený pohyb na hraniciach, zabezpečené dezinfikovanie vozidiel a opatrenia vydal podľa ministra Chudý až 14. marca.



Problémom je podľa ministra likvidácia hovädzieho dobytka v nenakazených chovoch. „Úplná čerešnička na torte bola likvidácia vysokoteľných kráv, 800 kusov v Dolnom Štále. Myslím si, že toto je doslova do písmena akt vlastizrady na potravinovej sebestačnosti Slovenska a na hospodárstve ako takom a nedokážem si predstaviť tie ďalekosiahle následky, ktoré toto bude mať,“ dodal Huliak.



Minister sa kritikou opatrení pripojil k viacerým opozičným poslancom, no dodal, že skupinka poslancov, ktorí sa spolu s ním dostali do parlamentu na kandidátke SNS, bude aj naďalej podporovať vládu premiéra Roberta Fica (Smer-SD).