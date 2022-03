Bratislava 8. marca (TASR) – Humanitárna pomoc agrorezortu odchádza na východ. Informoval o tom odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



Trvanlivé potraviny, voda, deky, vankúše či hygienické potreby, ktoré zabezpečili zamestnanci agroministerstva a jeho podriadených organizácií, odchádzajú na východnú hranicu do obce Ubľa. Časť humanitárnej pomoci smeruje priamo na Ukrajinu pre ľudí, ktorí čakajú v dlhých radoch pred hraničnými kontrolami pri vstupe na Slovensko.



"Ďakujem všetkým zamestnancom, ktorí sa zapojili a priniesli materiálnu pomoc, prispeli finančne do zbierky či venovali svoj čas a energiu na zhromaždenie a zabalenie všetkých vecí. Verím, že aspoň trochu prispejú k zmierneniu utrpenia ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine. Žiaľ, vyzerá to tak, že konflikt sa rýchlo neskončí a ľudí na úteku pred vojnou bude pribúdať. Preto v našej snahe pomáhať nesmieme poľaviť," uviedol minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nominant OĽANO).







Okrem humanitárnej zbierky zamestnancov MPRV a podriadených organizácií poskytuje agrorezort ubytovacie kapacity, ktoré využívajú utečenci podľa potrieb, zriadil sklady na potraviny a iný tovar vo Vyšnom Nemeckom a Uliči a karanténne stanice pre zvieratá z Ukrajiny.



Od začiatku konfliktu MPRV SR monitoruje taktiež zásobovanie obchodov potravinami a základným hygienickým tovarom pre slovenských občanov. Obchodníci a výrobcovia potravín stále avizujú dostatočné množstvo zásob a plynulé zásobovanie obchodov na slovenskom území.