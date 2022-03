Humanitárna pomoc môže ísť od polnoci aj cez hraničný priechod Ubľa

Bratislava 3. marca (TASR) - Humanitárna pomoc na Ukrajinu bude môcť od polnoci zo štvrtka na piatok (4. 3.) smerovať nielen cez hraničný priechod Vyšné Nemecké, ale aj cez Ubľa - Malyj Bereznyj. Informovala o tom Finančná správa (FS) SR s upozornením, že sa to týka vozidiel do 3,5 tony. Je nutné, aby organizácie pripravili súpis prepravovaného tovaru, ktorý je potrebné riadne precliť na Ukrajine.



"Finančná správa informuje, že sa rozšíria možnosti prepravy humanitárnej pomoci na Ukrajinu. Vozidlá do 3,5 tony budú môcť od polnoci dnešného dňa na prestup cez slovensko-ukrajinskú štátnu hranicu využívať aj hraničný priechod Ubľa - Malyj Bereznyj, nielen Vyšné Nemecké," uviedla hovorkyňa FS Martina Rybanská.



Naďalej však platia všetky pravidlá. Nad prepravou tovaru, ktorý má byť vyvezený na územie Ukrajiny, je zo strany colných orgánov vykonávaný colný dohľad. Tovar musí byť skontrolovaný a na to je potrebné predložiť zoznam. Verejnosť nájde informatívny vzor na portáli finančnej správy na špecializovanej podstránke k situácii na Ukrajine.



FS zároveň informovala, že od začiatku marca do štvrtka 11.00 h sa cez hraničný priechod Vyšné Nemecké podarilo prepustiť na ukrajinskú stranu 282 vozidiel s humanitárnou pomocou. Pre osobnú dopravu fungujú v nepretržitej prevádzke cestné hraničné priechody vo Vyšnom Nemeckom, Ubli aj vo Veľkých Slemenciach. Pozastavená bola pravidelná medzinárodná osobná železničná a autobusová hromadná doprava medzi Ukrajinou a SR. Na hraničnom priechode Vyšné Nemecké pribudlo vybavovanie peších cestujúcich, pričom autobusy sú vybavované aj na pracovisku nákladná doprava.