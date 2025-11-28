< sekcia Ekonomika
Humánny pokrok uspel v kampani Kaprie peklo, rybári tvrdenia odmietajú
Humánny pokrok ďalej priblížil, že iniciatívu za ukončenie ambulantného predaja živých kaprov doteraz podporilo takmer 25.000 ľudí prostredníctvom petície kampane Kaprie peklo.
Autor TASR
Bratislava 28. novembra (TASR) - Organizácia Humánny pokrok uspela na súde v spore o svoju kampaň Kaprie peklo, ktorá kritizuje praktiky predaja živých kaprov pred Vianocami. Súd zamietol návrh Združenia chovateľov rýb na nariadenie neodkladného opatrenia, ktoré malo zastaviť šírenie materiálov kampane. Cieľom Humánneho pokroku je upozorniť na utrpenie rýb a potrebu humanizovať zaobchádzanie s nimi. Rybári tvrdenia o utrpení a potrebe zásahu odmietajú.
„Rozhodnutie súdu potvrdzuje, že verejný záujem a zdravý rozum majú prednosť pred ekonomickými záujmami, ktoré by odsunuli tému zodpovedného zaobchádzania so zvieratami na okraj. Verdikt jasne ukazuje, že chovatelia rýb sa nemôžu schovávať pred zodpovednosťou za to, v akých podmienkach počas predaja končia milióny kaprov,“ uviedol riaditeľ Humánneho pokroku Martin Smrek. S tvrdeniami o nevhodných podmienkach života kaprov rybári nesúhlasia.
Podľa Združenia chovateľov rýb to však znamená to, že ľudia si pred obchodnými reťazcami už nemôžu kúpiť kvalitného a živého kapra od slovenských chovateľov zo slovenských rybníkov, zatiaľ čo obchody ponúkajú dovoz z Chorvátska, Ruska, Číny či Argentíny. Tvrdenia Humánneho pokroku rybári skritizovali a zároveň vyvrátili.
„Chovatelia rýb na Slovensku sa však nevzdávajú a naďalej si budú plniť svoju nezastupiteľnú úlohu v potravinovej bezpečnosti a sebestačnosti. Budú naďalej zásobovať slovenský trh kvalitnou a čerstvou potravinou, akou ryba bez pochyby je. Naďalej sa budeme brániť proti znevažovaniu našej práce aktivistami, ktorí sa snažia vnucovať svoje stravovacie návyky iným, na základe lží, klamstiev a poloprávd, nemajúc náhradné riešenia,“ uviedlo združenie.
