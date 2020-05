Chemes opätovne plánuje prerušiť dodávky energií pre Nexis Fibers

Humenné 7. mája (TASR) – Spoločnosť Chemes Humenné plánuje opätovne prerušiť dodávky energetických médií pre výrobcu priemyselných vláken Nexis Fibers, sídliacu v priemyselnom parku výrobcu energií. Tvrdí to výkonný riaditeľ vláknarskej firmy Ján Kučeravý, s tým, že o odstavení energetických médií, ku ktorému by malo dôjsť v noci z 9. na 10. mája, ich Chemes informoval listom.



"Takto sa rozhodli predstavitelia Chemes konať aj napriek tomu, že rokovania na úrovni ministra hospodárstva mali pokračovať aj v priebehu budúceho týždňa," uviedol vo štvrtok Kučeravý.



Spoločnosť Chemes Humenné dodávky energií pre výrobcu priemyselných vláken po prvý raz prerušila uprostred apríla. Dôvodom odstavenia výroby spoločnosti Nexis boli aj aktuálne sú údajné dlhy, ktoré vláknarská firma voči výrobcovi energií má. Chemes tvrdí, že jej za energie riadne neplatí, Nexis má za to, že ceny, ktoré jej výrobca energií účtuje, niekoľkonásobne prevyšujú trhové ceny. Problémom sú i veriteľské splátky, o ktorých odloženie Nexis Fibers v dôsledku krízy spôsobenej novým koronavírusom svojich veriteľov požiadal. Povinnosť zdržať sa akýchkoľvek úkonov smerujúcich k prerušeniu, obmedzeniu alebo zastaveniu dodávok energií a médií pre Chemes vyplýva i z uznesenia Okresného súdu Humenné zo 14. apríla 2020 o neodkladnom opatrení.



Predchádzajúca odstávka energií viedla k ohláseniu hromadného prepúšťania takmer 400 zamestnancov zo strany výrobcu priemyselných vláken. Do sporu medzi spoločnosťami sa zapojil i minister hospodárstva. "Budem sa snažiť byť akýmsi mediátorom. Verím, že sa podarí dohodnúť, bol by to dobrý signál," uviedol Richard Sulík (SaS) 30. apríla.



Ako tiež vo štvrtok informoval Kučeravý, spoločnosť plánuje vo veci otvoreným listom osloviť viaceré štátne orgány.