Humenné spúšťa pre obyvateľov ďalší ročník participatívneho rozpočtu

Humenné 13. decembra (TASR) – Zrealizovať verejnoprospešný projekt podľa vlastných predstáv budú mať možnosť obyvatelia mesta Humenné aj v roku 2022. Samospráva spustila v poradí druhý ročník participatívneho rozpočtu.



"Hlavným cieľom mesta je prostredníctvom participatívneho rozpočtu zvýšiť záujem obyvateľov mesta o veci verejné, podporiť aktivity a zvýšiť spoluúčasť na verejných rozhodnutiach samosprávy," informovalo mesto na svojej internetovej stránke s tým, že záujemcovia o realizáciu projektov sa môžu do procesu prihlásiť do 31. decembra. Ako vyplýva z návrhu rozpočtu mesta na rok 2022, o ktorom budú mestskí poslanci rokovať v stredu (15. 12.), samospráva plánuje na tento účel vyčleniť 10.000 eur.



Participantmi, ktorí v ďalšej fáze procesu vypracujú projekt vo všeobecnom záujme mesta a jeho obyvateľov, môžu byť právnické osoby a tiež fyzické osoby staršie ako 18 rokov. V prípade mladších záujemcov je potrebné k prihláške do participatívneho rozpočtu priložiť súhlas ich zákonných zástupcov. Prihláška bude k dispozícii v papierovej forme v podateľni mestského úradu, v elektronickej podobe je dostupná na webstránke mesta.