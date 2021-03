Humenné sa pripravuje na začatie komplexnej obnovy tepelných zariadení

Humenné 12. marca (TASR) – V dôsledku vysokého opotrebenia zariadení distribučného systému centralizovaného zásobovania teplom (CZT) v meste Humenné museli energetici počas štyroch mesiacov tohtoročnej zimy odstrániť 18 havárií. Rekonštrukciu najkritickejších úsekov na troch vetvách horúcovodu vyčíslila Humenská energetická spoločnosť (HES) zabezpečujúca distribúciu tepla do domácností napojených na CZT na takmer 4,4 milióna eur. V snahe uchádzať sa o zdroje financovania z eurofondov investuje mesto tento rok najmä do projektovej dokumentácie k plánovanej prvej etape rekonštrukcie distribučného systému. Použitie 194.500 eur na tento účel odsúhlasili humenskí mestskí poslanci na svojom poslednom zasadnutí (10. 3.).



"Investičný plán predložený na schválenie mestskému zastupiteľstvu ráta v prvej časti s nevyhnutnými investíciami do prevádzky a tiež investíciami do prípravy dokumentov, bez ktorých nie je možné podať žiadosť o eurofondy v roku 2021," priblížil pre TASR konateľ HES Milan Bavoľár s tým, že potrebné investície bude financovať HES a vo výške nájomného i mesto. Zároveň potvrdil, že samotná prvá etapa rozsiahlej rekonštrukcie tepelných rozvodov predbežne vyčíslená na 4,4 milióna eur je podmienená úspechom pri uchádzaní sa o dotáciu z eurofondov. "Výzva na čerpanie eurofondov zatiaľ nebola vyhlásená. Robíme však všetko pre to, aby sme na jej vyhlásenie boli pripravení a nepremárnili ďalšiu príležitosť, ako to bolo v minulosti," uviedol s tým, že HES mala ambíciu získať externé zdroje financovania na nevyhnutné opravy potrubí už v roku 2017, svoj zámer však nezrealizovala pre konfliktné vzťahy s bývalým vedením samosprávy.



HES zároveň od októbra 2020 z vlastných zdrojov realizuje rekonštrukciu tepelných rozvodov na uliciach Vihorlatská, Staničná a Kukorelliho. "Dokončenie plánujeme do konca mája 2021," ozrejmil Bavoľár. V októbri tiež spoločnosť podala žiadosť o dotáciu v rámci schémy de minimis ministerstva životného prostredia do výšky 200.000 eur, ktorú by chcela použiť na rekonštrukciu teplovodných okruhov VS22 Kukorelliho ulica a EB3 Sídlisko III. Či so svojou žiadosťou spoločnosť uspela, by mali podľa Bavoľára vedieť do konca júna tohto roka. V prípade úspechu chce HES okamžite začať realizovať stavebné práce.



Kritický stav teplovodných rozvodov je podľa Bavoľára spôsobený vysokým vekom zariadení, ich fyzickým a morálnym opotrebením. "Väčšina zariadení výrazne prekračuje dobu svojej životnosti a je technicky zastaraná. Mesto Humenné do tohto majetku osem rokov neinvestovalo a vznikol investičný dlh," informoval v dôvodovej správe k investičnému zámeru spoločnosti. Mesto začalo konkrétne kroky na získavanie zdrojov na modernizáciu teplovodných potrubí podnikať po tom, ako sa v auguste 2020 stalo výlučným vlastníkom HES.