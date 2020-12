Závod na spracovanie ovocia v priemyselnom parku v Humennom nevznikne

Humenné 18. decembra (TASR) - Závod na spracovanie ovocia a lesných plodov, ktorý chcela v mestskom priemyselnom parku Guttmanovo v Humennom postaviť a prevádzkovať spoločnosť Chminianske Jakubovany, nevznikne. Zmluvu so spoločnosťou mestskí poslanci na svojom zasadnutí v stredu 16. decembra nepodporili potrebnou trojpätinovou väčšinou ani napriek tomu, že sa do nej zapracovali poslanecké pripomienky z predchádzajúceho mestského zastupiteľstva (MsZ). O jej návrat na rokovanie mestského parlamentu sa prostredníctvom petície snaží poslanecký klub Odvážne Humenné.



Dôvodom hodným osobitného zreteľa, pre ktorý bola na schválenie nájomnej zmluvy so spoločnosťou so štatútom sociálneho podniku potrebná trojpätinová poslanecká väčšina, bola výška nájomného stanovená na 0,1 eura za štvorcový meter ročne. Pri plánovanom prenájme plochy s celkovou rozlohou 17.000 štvorcových metrov by tak ročné nájomné predstavovalo sumu 1700 eur. Na základe pripomienok poslancov na ich zasadnutí v novembri bola do zmluvy zapracovaná doba, do ktorej by bol nájomca povinný začať s výstavbou závodu, i termín, dokedy by bol povinný zamestnať avizovaných "do 150" pracovníkov. Obsahovala tiež klauzulu o finančnom postihu v prípade nedodržania týchto lehôt. Na schválenie nájomnej zmluvy bol potrebný súhlas 15 poslancov, podporilo ju 12 poslancov.



"Je mi ľúto, že vytvorenie nových pracovných miest pre obyvateľov z Humenného a okolia nenašlo medzi poslancami potrebnú podporu. Zmluvu s investorom sme upravili tak, ako si mestské zastupiteľstvo žiadalo. Mrzí ma, že projekt nedostal ani počiatočnú šancu," skonštatoval rozhodnutie poslancov primátor mesta Miloš Meričko.



Podľa poslanca Martina Ruščanského z poslaneckého klubu Odvážne Humenné počas rokovania MsZ nič nenasvedčovalo tomu, že by zámer spoločnosti nemal byť podporený. "V diskusii k tomuto bodu nepadol žiadny argument ani názor, ktorý by naznačoval, že tento návrh neprejde," vyjadril sa na sociálnej sieti. Možné dôvody zverejnil takisto na sociálnej sieti poslanec Ivan Hopta. "Jeden štvorcový meter pozemku sme mali prenajať za desať centov ročne, a to na obdobie minimálne desiatich rokov. Mnohí iní podnikatelia platia 100-násobne viac," uviedol, pričom spochybnil aj podnikateľský zámer investora spracovávať deklarované množstvo ovocia.



Zvrátiť rozhodnutie MsZ sa prostredníctvom online petície od piatka snaží poslanecký klub Odvážne Humenné. Žiada v nej nielen, aby sa návrh prenájmu pozemku opäť prerokoval na najbližšom rokovaní MsZ, ale aj, aby mesto spracovalo koncepciu rozvoja zamestnanosti alebo vytvorilo plán jej rozvoja.