Humenskí energetici by mali v roku 2023 preinvestovať 6,5 milióna eur

Humenné 24. augusta (TASR) - Poslanci mesta Humenné na svojom stredajšom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) jednohlasne schválili Investičný plán Humenskej energetickej spoločnosti (HES) na rok 2023. Celkovo sa počíta s preinvestovaním takmer 6,5 milióna eur.



Zrealizovať by sa mala rekonštrukcia distribučného systému centrálneho zásobovania teplom (CZT) Humenné - II. etapa v dĺžke 11,2 kilometra teplovodných rozvodov. "Je tam zaradený aj hlavný privádzač tepla Juh, ktorý zásobuje najväčšie humenské Sídlisko III a priľahlé Sídlisko II/A," spresnil pre TASR Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu.



HES z vlastných zdrojov preinvestuje 250.000 eur. V rámci dotácie z eurofondov majú byť použité finančné prostriedky z Modernizačného fondu vo výške 6,2 milióna eur. "Ostatné rokovania dospeli k záveru, že spolufinancovanie zo strany HES (investičný úver) bude predstavovať 15 percent, čo je približne jeden milión eur," dodal.



Rekonštrukciou 16-percentného podielu teplovodných horúcovodov v roku 2023 by po prirátaní činnosti HES po roku 2020 a približne 30 percent rekonštrukcií zrealizovaných do roku 2010 bola v Humennom obnovená zhruba polovica distribučného systému CZT.



Podľa HES je stav zariadení distribučného systému CZT v Humennom neuspokojivý v dôsledku vysokého veku zariadení a opotrebenia. Zvyšuje sa tak počet havárií, zhoršuje sa kvalita dodávky tepla pre obyvateľov mesta napojených na CZT a vznikajú aj vysoké straty tepla. "Tento stav negatívne ovplyvňuje hospodárenie HES, náklady odberateľov na dodávku tepla a je dlhodobo neudržateľný," uviedla HES, ktorá zabezpečuje distribúciu tepla do domácností napojených na CZT.