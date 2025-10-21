Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hurbanovo bude na budúci rok hospodáriť s rozpočtom vyše 13 mil. eur

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Uvádza sa to v návrhu rozpočtu, ktorý budú mestskí poslanci schvaľovať na svojom rokovaní 23. októbra.

Autor TASR
Hurbanovo 21. októbra (TASR) - Mesto Hurbanovo bude v roku 2026 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, v ktorom príjmy aj výdavky dosiahnu sumu 13.031.861 eur. Uvádza sa to v návrhu rozpočtu, ktorý budú mestskí poslanci schvaľovať na svojom rokovaní 23. októbra.

Ako sa v návrhu konštatuje, hospodárenie mesta bude v roku 2026 ovplyvnené predovšetkým aktuálnym ekonomickým vývojom. „Ten je charakterizovaný spomalením hospodárskeho rastu, pretrvávajúcou infláciou, rastom cien energií a miezd a tiež neistotou v oblasti daňových príjmov z podielových daní. Tieto faktory vytvárajú tlak na udržanie finančnej rovnováhy a vyžadujú efektívne riadenie mestských financií,“ povedal primátor Peter Závodský.

Na riziká hospodárenia mesta v budúcom roku upozornil aj hlavný kontrolór Koloman Cserge. Podľa jeho slov môžu mať na zníženie príjmov alebo zvýšenie výdavkov Hurbanova vplyv vonkajšie faktory, ktoré mesto nevie ovplyvniť. „Ide najmä o nepredvídateľnosť legislatívneho procesu, konsolidačný balík a z neho predpokladaná rastúca inflácia a rast cien tovarov a služieb. Zníženie podielových daní z dôvodu legislatívnych zmien môže mať vplyv na výšku príjmovej časti rozpočtu,“ doplnil Cserge.
