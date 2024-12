Hurikány a tajfúny spôsobili tento rok škody za 133 miliárd USD

Mníchov 2. decembra (TASR) - Hurikány a tajfúny spôsobili tento rok podľa predbežných odhadov obrovské ekonomické straty vo výške približne 133 miliárd USD (126,58 miliardy eur). To robí tohtoročnú búrkovú sezónu najdrahšou od roku 2017. Uviedli to v pondelok odborníci z nemeckej zaisťovne Munich Re. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Experti Munich Re predpovedajú, že tohoročné ekonomické straty z týchto katastrof výrazne presiahli priemer za desať rokov (89,2 miliardy USD) aj za 30 rokov (62,6 miliardy USD).



Hlavným dôvodom bola silná hurikánová sezóna v severnom Atlantiku, ktorá podľa Munich Re spôsobila len v Severnej Amerike celkové straty vo výške 110 miliárd USD.



Hurikán a tajfún sú rôzne názvy pre tropické cyklóny. V severnom Atlantiku bolo zaznamenaných tento rok 18 cyklónov, z toho 11 dosiahlo silu hurikánu. Dlhodobý priemer je 12 cyklónov.



Najsmrteľnejším a najdrahším hurikánom roka bola Helene, ktorá dosahovala rýchlosť vetra až 225 kilometrov za hodinu, zabila viac ako 200 ľudí a vo viacerých štátoch USA spôsobila škody za 56 miliárd USD.



V západnom Pacifiku zase tajfúny počas letných mesiacov zasiahli Taiwan, Japonsko, Filipíny, juhovýchodnú Čínu a Vietnam.



Podľa Munich Re bol počet cyklónov vo východnej a juhovýchodnej Ázii mierne pod priemerom 25, ale straty boli mierne nadpriemerné na úrovni 22 miliárd USD.



Meteorológovia a klimatológovia vidia súvislosť medzi narastajúcou devastáciou spôsobenou cyklónmi a globálnym otepľovaním.



Suma 133 miliárd USD, ktorú uvádza Munich Re, sa týka odhadovaných celkových ekonomických strát. Z toho menej ako polovica bola poistená.



Z ďalších výpočtov Munich Re vyplýva, že celkové poistené straty z prírodných katastrof na celom svete už presiahli hranicu 105 miliárd USD, a to ešte pred koncom roka.



(1 EUR = 1,0507 USD)