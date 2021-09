Husqvarna varuje pred stratou časti tržieb pre spor s dodávateľom

Štokholm 21. septembra (TASR) - Švédsky výrobca záhradníckeho elektrického náradia Husqvarna v utorok varoval, že na budúci rok môže pre spor s dodávateľom prísť o tržby až do výšky 2 miliárd švédskych korún (195,75 milióna eur).



Švédska firma spresnila, že spoločnosť Briggs & Stratton (B&S) so sídlom v USA jej plánuje dodať iba „veľmi malú časť“ motorov na kosačky, ktoré si Husqvarna objednala pred sezónou 2022.



Husqvarna už podala žalobu v Spojených štátoch s cieľom prinútiť B&S dodať všetky motory, na ktoré sa vzťahujú jej objednávky.



„V najhoršom prípade by nedostatok motorov mohol viesť k strate tržieb až o približne 2 miliardy SEK, hlavne v roku 2022 s obmedzeným vplyvom vo 4. štvrťroku 2021,“ uvádza sa vo vyhlásení spoločnosti Husqvarna.



Firma však dodala, že je optimistická a verí v uspokojivý výsledok súdneho konania.



Husqvarna na záver uviedla, že je príliš skoro na odhad vplyvu na zisky a poskytne aktualizáciu v správe o výsledkoch za 3. štvrťrok, ktorú plánuje zverejniť 20. októbra.



(1 EUR = 10,2173 SEK)