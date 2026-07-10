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Huw Pill: Úrokové sadzby v Británii sa musia zvýšiť
Pill presadzuje prísnejšiu menovú politiku už nejaký čas.
Autor TASR
Londýn 10. júla (TASR) - Britská centrálna banka bude musieť zvýšiť úrokové sadzby, aby udržala inflačné tlaky pod kontrolou. Povedal to tento týždeň hlavný ekonóm Bank of England (BoE) Huw Pill. Informovala o tom agentúra Reuters.
Na otázku redaktora v programe BBC „Walescast,“ či v nadchádzajúcom roku bude potrebné úrokové sadzby zvýšiť, Pill odpovedal, že krátka odpoveď znie áno. „Obávam sa, že ekonomika rastie rýchlejšie, než umožňuje ponuka,“ uviedol.
Pill presadzuje prísnejšiu menovú politiku už nejaký čas. Aj na ostatnom zasadnutí Bank of England v júni bol jedným z dvoch členov menového výboru, ktorý hlasoval za zvýšenie kľúčovej úrokovej sadzby. Banka však pomerom hlasov sedem ku dvom rozhodla, že hlavná úroková sadzba zotrvá na úrovni 3,75 %. Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční 30. júla.
Na otázku redaktora v programe BBC „Walescast,“ či v nadchádzajúcom roku bude potrebné úrokové sadzby zvýšiť, Pill odpovedal, že krátka odpoveď znie áno. „Obávam sa, že ekonomika rastie rýchlejšie, než umožňuje ponuka,“ uviedol.
Pill presadzuje prísnejšiu menovú politiku už nejaký čas. Aj na ostatnom zasadnutí Bank of England v júni bol jedným z dvoch členov menového výboru, ktorý hlasoval za zvýšenie kľúčovej úrokovej sadzby. Banka však pomerom hlasov sedem ku dvom rozhodla, že hlavná úroková sadzba zotrvá na úrovni 3,75 %. Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční 30. júla.