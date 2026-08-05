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Hydinári: Extrémne horúčavy trápia aj nás

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Oliver Ondráš

Zvýšené náklady majú chovatelia aj pri prevozoch hydiny k spracovateľom, pretože na prepravnej ploche áut je menej kusov, takže sa treba otáčať viackrát.

Autor TASR
Bratislava 5. augusta (TASR) - Vrcholiace extrémne horúčavy negatívne vplývajú aj na hydinu v slovenských veľkochovoch. Tá je na výkyvy teplôt obzvlášť citlivá. Uviedol to Ľubomír Urban, tlačový tajomník Únie hydinárov Slovenska (ÚHS).

Hoci v halách funguje výkonná klimatizácia, zvieratá majú postarané o dostatok priestoru na pohyb, bezproblémový prístup ku krmivu a najmä k vode, chovatelia zaznamenávajú nižšiu produkciu tak vo výkrme kurčiat, ako aj slepačích vajec. „Výrazne sa znížila konverzia krmiva, nižšie sú denné prírastky kurčiat, vzrástol ich úhyn, predovšetkým jatočnej hydiny pred vyskladnením a prevozom k spracovateľom. Jednoducho dostanú infarkt z tepla,“ spresnil.

Dodal, že zvýšené náklady majú chovatelia aj pri prevozoch hydiny k spracovateľom, pretože na prepravnej ploche áut je menej kusov, takže sa treba otáčať viackrát. Aj napriek týmto vonkajším okolnostiam dokážu podľa neho slovenskí veľkoproducenti hydinového mäsa a vajec plynule zásobovať trh kvalitnými a zdravotne bezpečnými potravinami.
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