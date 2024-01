Hydinári: Podpory vo väčšine krajín EÚ sa dávajú cez podporu na farmu

Bratislava 8. januára (TASR) - Podpory vo väčšine krajín EÚ chovatelia hydiny dostávajú cez podporu na farmu. Tieto vyššie zahraničné finančné podpory výrazne znižujú konkurencieschopnosť slovenských producentov hydiny a vajec. Uviedol to pre TASR riaditeľ Únie hydinárov Slovenska (ÚHS) Daniel Molnár.



"Sektor chovu hydiny v SR nedostáva žiadnu podporu z prostriedkov EÚ cez schému oddelených priamych platieb (chov hydiny sa realizuje na špecializovaných farmách a nie je spojený s obrábaním pôdy) ani cez schémy viazaných priamych platieb (podporené sú iba hovädzí dobytok, ovce, kozy)," vysvetlil.



"Veľmi negatívne vnímame aj nízku úroveň plánovaných finančných prostriedkov na projektové podpory pre potravinársky priemysel na aktuálne programovacie obdobie. Aby sa slovenský potravinársky priemysel mohol naďalej rozvíjať, potrebuje niekoľkonásobne vyšší objem investícií," podčiarkol Molnár.



Pripomenul, že chovatelia hydiny sa mohli počas roku 2023 zapojiť do opatrenia dobré životné podmienky zvierat v chove hydiny v rámci výkrmu brojlerových kurčiat. "Opatrenie je zaradené aj do Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ do roku 2027. Napomáha k zlepšeniu životných podmienok zvierat, ale aj k zvýšeniu kvality hydinového mäsa," dodal riaditeľ ÚHS.