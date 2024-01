Hydinári: Pozitívom bolo, nepodporenie zákazu chovu nosníc v klietkach

Bratislava 3. januára (TASR) - Pozitívom v roku 2023 bolo, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR nepodporilo poslanecký návrh zákona o zákaze chovu nosníc v klietkovom chove v SR. Uviedol to pre TASR riaditeľ Únie hydinárov Slovenska (ÚHS) Daniel Molnár pri hodnotení minulého roka.



"Tento právny predpis by bol nad rámec predpisov platných v EÚ a zaviedol by prísnejšie opatrenia ako sú minimálne požiadavky stanovené v právnych predpisoch EÚ a uplatňované v ostatných členských krajinách EÚ," spresnil.



Molnár ocenil, že v Národnej rade SR sa schválila legislatíva, ktorá umožnila vypracovanie schémy štátnej pomoci na zníženie odvodov zamestnávateľom v poľnohospodárstve a potravinárstve. "Výsledkom bola podpora živočíšnej výroby a potravinárskeho priemyslu, ktorá pomohla k stabilizácii cien potravín v druhom polroku 2023," zdôraznil riaditeľ ÚHS.



Za pozitívum Molnár taktiež označil, že v roku 2023 štát opätovne poskytol pre chovateľov hydiny finančnú podporu vo forme úľav na environmentálnych daniach (tzv. zelená nafta).