Hydinári: Rok 2025 bol náročný, najmä pre zdravotné riziká v chovoch
Choroby postihli počas tohto roka niekoľko stoviek fariem v rámci EÚ a z okolitých krajín sa zaznamenal veľký výskyt najmä v Poľsku, Maďarsku a Nemecku.
Autor TASR
Bratislava 27. decembra (TASR) - Rok 2025 bol pre chovateľov veľmi náročný, najmä z pohľadu zdravotných rizík v chovoch hydiny. Uviedol to pre TASR Daniel Molnár, riaditeľ Únie hydinárov Slovenska (ÚHS).
„Všetci chovatelia uplatňujú celoročne veľmi prísne opatrenia v rámci biosecurity a v období zvýšeného výskytu vtáčej chrípky v rámci EÚ ich ešte sprísňujú. Vďaka tomu sa na našich farmách podarilo počas roka zamedziť vzniku ohnísk vtáčej chrípky a pseudomoru hydiny,“ priblížil.
Uvedené choroby podľa neho postihli počas tohto roka niekoľko stoviek fariem v rámci EÚ a z okolitých krajín sa zaznamenal veľký výskyt najmä v Poľsku, Maďarsku a Nemecku. „Vyvolalo to počas roka 2025 nedostatok jednodňovej hydiny, hydinového mäsa, ako aj vajec a spôsobilo to nárast cien hydinového mäsa a vajec v rámci celej Európy,“ poznamenal.
„Pozitívne vnímame modernizáciu viacerých fariem na chov hydiny počas roka 2025, ako aj otvorenie úplne novej farmy pre 37.000 nosníc vo voľnom výbehu pri Hlohovci v októbri 2025. Prejaví sa to na raste produkcie vajec v SR, najmä v nasledujúcich rokoch. Počas rokov 2024 a 2025 sa podarilo zrealizovať modernizáciu dvoch hydinových bitúnkov v SR, ktoré už dnes spracovávajú hydinu najmodernejšími technológiami,“ dodal riaditeľ ÚHS.
