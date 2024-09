Hydinárska firma plánuje v Bošanoch postaviť novú halu

Bošany 5. septembra (TASR) - Hydinárska spoločnosť EU Poultry plánuje v Bošanoch v okrese Partizánske postaviť novú výrobno-skladovú halu s administratívou. Do výstavby nového zázemia investuje približne 48 miliónov eur, investícia by mala do regiónu priniesť viac ako 400 pracovných miest.



Hlavnou funkčnou náplňou haly bude spracovanie hydinového mäsa do hotových polotovarov a ich expedícia do distribučných stredísk, informoval ďalej investor v zámere, ktorý predložil orgánom na posúdenie vplyvov na životné prostredie. Výstavba podľa neho umožní spoločnosti rozšírenie svojho portfólia a zvýšenie pridanej hodnoty výrobkov.



Okrem výrobno-skladovej haly s administratívnym a sociálnym zázemím a skladovej haly počíta spoločnosť i s výstavbou súvisiacej infraštruktúry. Celková zastavaná plocha predstavuje viac ako 40.000 štvorcových metrov.



Vo výrobno-skladovej hale počíta s 35 zamestnancami v administratíve v jednozmennej prevádzke a 353 pracovníkmi v sklade a vo výrobe v trojzmennej prevádzke. V druhom objekte s piatimi zamestnancami v administratíve a 25 pracovníkmi v sklade.



Investícia v Bošanoch podľa spoločnosti reflektuje súčasné, ale i budúce požiadavky a nároky trhu. "Realizácia navrhovanej činnosti v predmetnej lokalite neobmedzuje žiadnu z existujúcich prevádzok a bude sociálno-ekonomickým prínosom vzhľadom na predpokladané vytvorenie nových pracovných miest," skonštatovala spoločnosť v zámere. S prevádzkou chce začať v závislosti od získania povolení v treťom kvartáli roka 2026. Investičné náklady predbežne odhadla na 48,7 milióna eur.



Zámer výrobcu podporí i vláda SR. Na svojom rokovaní v máji mu schválila investičný stimul štyri milióny eur vo forme úľavy na dani z príjmu.



Spoločnosť EU Poultry sa zaoberá spracovaním hydinového mäsa na mrazené a chladené polotovary. Spoločníkmi EU Poultry sú bratislavská spoločnosť WE Trade a fyzická osoba Dmytro Borodavka. Ten už v minulosti realizoval podnikateľské aktivity v potravinárskom sektore na Ukrajine a v strednej Ázii. Z dôvodu geopolitického vývoja sa po roku 2014 rozhodol zmeniť podnikateľské plány a od roku 2016 pôsobí na Slovensku. Aj v budúcnosti plánuje pokračovať v rozvoji najmä svojich slovenských obchodných aktivít.



EU Poultry po počiatočnom obchodovaní s výrobkami z hydinového mäsa začala sama spracovávať hydinové mäso v závode v Horných Salibách neďaleko Galanty.