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Hydromeliorácie dosahy sucha na poľnohospodárstvo riešia a monitorujú
Súčasťou pripravovaných opatrení je podľa podniku aj budovanie a zvyšovanie kapacít vodných zdrojov, obnova vodných objektov a vytváranie podmienok pre efektívnejšie nakladanie s vodou.
Autor TASR
Bratislava 18. júna (TASR) - Štátny podnik Hydromeliorácie si dosahy pretrvávajúceho extrémneho sucha na poľnohospodársku výrobu uvedomuje a situáciu aktívne rieši v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Vplyvy sucha na agrosektor priebežne monitoruje a vyhodnocuje, pričom riešenie škôd spôsobených suchom je predmetom odborných a rozpočtových rokovaní. Podnik to uviedol pre TASR v súvislosti so suchom a s plánovanými opatreniami.
„Prioritou štátneho podniku Hydromeliorácie nie je iba obnova závlah, ale aj realizácia vodozádržných opatrení v krajine, zvyšovanie retenčnej schopnosti územia a postupná transformácia časti historicky budovanej odvodňovacej infraštruktúry na infraštruktúru podporujúcu zadržiavanie vody,“ priblížili Hydromeliorácie.
Súčasťou pripravovaných opatrení je podľa podniku aj budovanie a zvyšovanie kapacít vodných zdrojov, obnova vodných objektov a vytváranie podmienok pre efektívnejšie nakladanie s vodou v poľnohospodárskej krajine.
„Tieto kroky reflektujú odporúčania Európskej únie a Európskeho dvora audítorov, podľa ktorých je potrebné podporovať opatrenia zvyšujúce prirodzenú retenciu vody, efektívnosť jej využívania a odolnosť poľnohospodárstva voči extrémnym zrážkovým udalostiam,“ pokračovali Hydromeliorácie.
Európske politiky v oblasti vody podľa podniku zdôrazňujú potrebu prepojiť investície do závlah s opatreniami na ochranu vodných zdrojov, zadržiavanie vody v krajine a dosahovanie cieľov Rámcovej smernice o vode.
Problematikou sucha sa mal v stredu (17. 6.) mimoriadne zaoberať Výbor Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ale pre neúčasť väčšiny koaličných členov nebol uznášaniaschopný. Nezúčastnil sa na ňom ani riaditeľ podniku Hydromeliorácie Peter Rusňák. „Riaditeľ sa nezúčastnil na mimoriadnom zasadnutí výboru z dôvodu, že mu nebola doručená pozvánka,“ vysvetlil podnik.
Hydromeliorácie a MPRV uzatvorili v apríli 2026 zmluvu o poskytnutí dotácie vo výške 1,5 milióna eur na zabezpečenie správy, údržby, opráv, prevádzky, likvidácie a preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami hydromelioračného majetku vo vlastníctve štátu. Podľa zmluvy zverejnenej v centrálnom registri podnik požiadal o dotáciu v marci na základe výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie, ktorú ministerstvo zverejnilo vo februári.
Podnik Hydromeliorácie podľa výročnej správy za rok 2024 (správu za rok 2025 na svojom webe ešte nezverejnil) spravoval a prevádzkoval 9399 kilometrov závlahovej rúrovej siete, 254 kilometrov závlahových kanálov, 5831 kilometrov odvodňovacích kanálov. Ako aj 461 čerpacích závlahových staníc, 25 čerpacích odvodňovacích staníc, pričom výmera závlah predstavovala vyše 318.000 hektárov.
Prenajatá výmera závlah ku koncu roka 2024 dosiahla vyše 59.000 hektárov, prenajatých bolo 163 čerpacích staníc na základe 130 zmlúv. Skutočný odber závlahovej vody predstavoval takmer 24 miliónov kubických metrov, najmä na dolnom Považí, hornom Považí a v Podunajsku. Najviac zavlažovanými plodinami v roku 2024 boli osivová kukurica, zemiaky, cibuľa, cukrová repa, mrkva, ovocné dreviny a trávové koberce.
„Prioritou štátneho podniku Hydromeliorácie nie je iba obnova závlah, ale aj realizácia vodozádržných opatrení v krajine, zvyšovanie retenčnej schopnosti územia a postupná transformácia časti historicky budovanej odvodňovacej infraštruktúry na infraštruktúru podporujúcu zadržiavanie vody,“ priblížili Hydromeliorácie.
Súčasťou pripravovaných opatrení je podľa podniku aj budovanie a zvyšovanie kapacít vodných zdrojov, obnova vodných objektov a vytváranie podmienok pre efektívnejšie nakladanie s vodou v poľnohospodárskej krajine.
„Tieto kroky reflektujú odporúčania Európskej únie a Európskeho dvora audítorov, podľa ktorých je potrebné podporovať opatrenia zvyšujúce prirodzenú retenciu vody, efektívnosť jej využívania a odolnosť poľnohospodárstva voči extrémnym zrážkovým udalostiam,“ pokračovali Hydromeliorácie.
Európske politiky v oblasti vody podľa podniku zdôrazňujú potrebu prepojiť investície do závlah s opatreniami na ochranu vodných zdrojov, zadržiavanie vody v krajine a dosahovanie cieľov Rámcovej smernice o vode.
Problematikou sucha sa mal v stredu (17. 6.) mimoriadne zaoberať Výbor Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ale pre neúčasť väčšiny koaličných členov nebol uznášaniaschopný. Nezúčastnil sa na ňom ani riaditeľ podniku Hydromeliorácie Peter Rusňák. „Riaditeľ sa nezúčastnil na mimoriadnom zasadnutí výboru z dôvodu, že mu nebola doručená pozvánka,“ vysvetlil podnik.
Hydromeliorácie a MPRV uzatvorili v apríli 2026 zmluvu o poskytnutí dotácie vo výške 1,5 milióna eur na zabezpečenie správy, údržby, opráv, prevádzky, likvidácie a preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami hydromelioračného majetku vo vlastníctve štátu. Podľa zmluvy zverejnenej v centrálnom registri podnik požiadal o dotáciu v marci na základe výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie, ktorú ministerstvo zverejnilo vo februári.
Podnik Hydromeliorácie podľa výročnej správy za rok 2024 (správu za rok 2025 na svojom webe ešte nezverejnil) spravoval a prevádzkoval 9399 kilometrov závlahovej rúrovej siete, 254 kilometrov závlahových kanálov, 5831 kilometrov odvodňovacích kanálov. Ako aj 461 čerpacích závlahových staníc, 25 čerpacích odvodňovacích staníc, pričom výmera závlah predstavovala vyše 318.000 hektárov.
Prenajatá výmera závlah ku koncu roka 2024 dosiahla vyše 59.000 hektárov, prenajatých bolo 163 čerpacích staníc na základe 130 zmlúv. Skutočný odber závlahovej vody predstavoval takmer 24 miliónov kubických metrov, najmä na dolnom Považí, hornom Považí a v Podunajsku. Najviac zavlažovanými plodinami v roku 2024 boli osivová kukurica, zemiaky, cibuľa, cukrová repa, mrkva, ovocné dreviny a trávové koberce.