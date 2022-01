Hypotekárny biznis v Česku minulý rok lámal rekordy

Praha 22. januára (TASR) - Česko má za sebou suverénne najúspešnejší rok v hypotekárnom biznise. Podľa štatistík Fincentrum Hypoindexu poskytli banky vlani úvery na bývanie v hodnote takmer 430 miliárd Kč. To je zhruba o 70 % viac než dovtedy v rekordnom roku 2020. Ľudia si brali pôžičky až do Silvestra, pričom posledný mesiac minulého roka bol aj najsilnejším decembrom v histórii Česka. Tučným rokom by však mal byť koniec, uviedol server e15.cz.



"Rok 2021 bol z pohľadu hodnoty poskytnutých hypotekárnych úverov rekordný, a to priamo skokovo, pretože s hodnotou 427,1 miliardy Kč (17,54 miliardy eur) presiahol hodnotu predchádzajúceho roka o viac než 173 miliárd Kč. Dá sa však očakávať, že hneď tak prekonaný nebude, pretože v tomto roku bude nasledovať ochladenie hypotekárneho trhu, a to najmenej o 20 %," predpokladá analytik spoločnosti Fincentrum & Swiss Life Select Jiří Sýkora. V roku 2020 banky schválili hypotéky za 254 miliárd Kč.



Čiastočne sa pod enormný rast objemu úverov podpísala výraznejšia hodnota priemernej pôžičky, keďže počet hypoték rástol vlani podstatne pomalšie než ich objem. "Za celý rok 2021 poskytli banky takmer 178.000 hypotekárnych úverov, čo je o polovicu viac než v roku 2020," povedal hlavný ekonóm Českej bankovej asociácie Jakub Seidler.



Dopyt po úveroch na bývanie neodradilo ani zdražovanie pôžičiek. Úrokový šprint vyvrcholil v závere roka, keď index Fincentrum Hypoindex ukázal hodnotu 2,99 %. Rast úrokových sadzieb však na tempe získa až teraz.



"Momentálne sa čaká na ďalšie zvyšovanie sadzieb po januárovom rokovaní Českej národnej banky (ČNB). Predpokladá sa, že ČNB zvýši sadzby na 4,75 %, a tým pádom nastane rast hypotekárnych úverov oproti súčasným sadzbám o približne 0,5 až 0,75 percentuálneho bodu," uviedol regionálny riaditeľ spoločnosti 4fin Tomáš Trauške.



Už teraz sa sadzby pre nové hypotéky pohybujú podstatne vyššie, než sú priemerné sadzby. "Priemerná ponuková sadzba hypoték predstavovala v decembri 4,15 %," povedal šéf poradenskej spoločnosti Golem Finance Libor Ostatek s tým, že sadzby sa počas roka dostanú nad 5 %.



Budúcou métou pre sadzby môže byť ich výška z obdobia finančnej krízy na prelome rokov 2008 a 2009. Ako uviedol Seidler, "podľa oficiálnych štatistík ČNB sa hypotekárna sadzba v tomto období pohybovala okolo 5,5 %".



(1 EUR = 24,347 CZK)