Hypotéky aj dlhodobé spotrebné úvery sú v SR najlacnejšie vo V4

Bratislava 5. februára (TASR) - Úvery na bývanie sú na Slovensku najlacnejšie spomedzi štátov V4. To isté platí pre spotrebné úvery s fixáciou úroku na päť a viac rokov. Je to tak najmä vďaka euru a nižším úrokom Európskej centrálnej banky (ECB) v porovnaní s centrálnymi bankami okolitých krajín.



Vyplýva to z aktuálneho porovnania Inštitútu pre stratégie a analýzy (ISA), ktorý je analytickou jednotkou Úradu vlády (ÚV) SR. Porovnával pri tom údaje o úrokoch podľa doby fixácie na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku a Poľsku z novembra minulého roka.



Kým na Slovensku si občania mohli vlani v novembri zobrať hypotéku s viazanosťou 1 až 5 rokov s priemerným úrokom 2,9 %, v Česku bol úrok 5,2 %, v Maďarsku 7,4 % a v Poľsku dokonca 9,1 %. Podobné rozdiely platili pri kratších aj dlhších viazanostiach. Najvýhodnejšie podmienky vo V4 mali občania Slovenska aj pri spotrebných úveroch s viazanosťou nad päť rokov.



"Slovensko ťaží z členstva v eurozóne, ktorá lepšie odoláva inflačným tlakom oproti štátom s vlastnou menou. Ich centrálne banky bojujú s vysokou infláciou za cenu výrazného zvýšenia úrokových mier, čo sa prejavuje aj na zdražovaní úverov pre domácnosti," priblížil ISA.



Inštitút poukázal aj na to, že napriek nižším úrokom má Slovensko najnižšiu infláciu spomedzi štátov V4, a to už od roku 2020. "Úroky na bývanie sú súčasne podpriemerné aj v porovnaní s ostatnými členmi eurozóny, čo svedčí o efektívnej súťaži na slovenskom bankovom trhu," doplnil ISA.