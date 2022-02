Hypotéky v Česku rekordne zdražujú

Praha 19. februára (TASR) - Úrokové sadzby úverov na bývanie letia v Česku nahor rekordným tempom. V medzimesačnom porovnaní zdraželi hypotéky v priemere najvýraznejšie za posledných takmer 20 rokov a podľa odhadov ekonómov by sa sadzby počas tohto roka mohli dostať až k 7 %. Informoval o tom server novinky.cz.



V januári sa priemerná úroková sadzba hypoték podľa ukazovateľa Fincentrum Hypoindex dostala na hodnotu 3,43 %. Oproti decembrovej hodnote sa zvýšila o 44 bázických bodov, čo je najprudší medzimesačný rast od roku 2003. Samotná januárová priemerná sadzba je najvyššia za posledných 10 rokov.



"Je však potrebné povedať, že aj januárová priemerná sadzba hypoték je už dnes minulosťou, zahrnuje totiž aj hypotéky rozpracované pred viac než dvomi mesiacmi. Odvtedy však došlo k výraznému zvýšeniu základnej úrokovej sadzby ČNB, takže kto si berie hypotéku dnes, musí počítať so sadzbami v priemere okolo 4,5 až 5 %," doplnil hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda.



Hlavnými "vinníkmi" zdražovania hypotekárnych úverov sú zrýchľujúca sa inflácia a zvýšenie hlavnej úrokovej sadzby zo strany Českej národnej banky (ČNB). Priemerná sadzba hypoték tak bude podľa analytikov rásť aj naďalej. ČNB totiž pravdepodobne pristúpi k ďalšiemu zvýšeniu úrokových sadzieb, aj keď nie tak razantnému. Čím vyššie stúpne hlavná úroková sadzba, tým vyššie pôjde aj priemerná sadzba hypoték.



Ešte nedávno ekonómovia a bankoví špecialisti predpokladali, že úrokové sadzby hypotekárnych úverov sa v tomto roku dostanú maximálne na 5,5 až 6 %, teraz už podľa Kovandu nie sú výnimkou odhady, že by sadzby mohli atakovať aj hranicu 7 %. "Hypotéky by tak boli drahšie dokonca aj oproti roku 2008, v ktorom sa v Česku prejavil vplyv svetovej finančnej krízy," dodal Kovanda.



Rok 2021 bol z pohľadu poskytnutých hypotekárnych úverov v Česku celkovo výnimočný. Banky poskytli takmer 178.000 úverov na bývanie v rekordnom objeme 541 miliárd Kč (22,23 miliardy eur).



Tento rok sa však žiadne rekordy, aspoň čo sa týka počtu aj objemu poskytnutých hypoték, nečakajú. Vývoj naznačil už január, v ktorom banky a stavebné sporiteľne poskytli hypotéky za 32,6 miliardy Kč, čo v porovnaní s decembrom znamená pokles zhruba o jednu štvrtinu. Napriek tomu, že už tradične býva január oproti koncu roka z pohľadu poskytnutých hypoték slabší, medzimesačný prepad o takmer 12 miliárd Kč ide výrazne nad rámec bežného januárového spomalenia.



Prepadá sa aj počet poskytnutých hypoték. V januári ich banky a stavebné sporiteľne poskytli približne 10.000, čo je najmenej za takmer 1,5 roka. V medzimesačnom porovnaní to znamená pokles o 28 %.



(1 EUR = 24,337 CZK)