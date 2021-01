Hyundai a Apple údajne chcú do marca podpísať dohodu o spolupráci

Soul 10. januára (TASR) - Juhokórejská automobilka Hyundai Motor a americký technologický koncern Apple plánujú do marca tohto roka podpísať dohodu o partnerstve pri vývoji autonómnych elektrických vozidiel. Výroba by sa mala začať v roku 2024 v USA, píše agentúra Reuters v odvolaní sa na nedeľné vydanie kórejského denníka IT News.



Článok nadväzuje na vyhlásenie z piatka 8. januára o tom, že Hyundai už rokuje s Apple o vývoji autonómneho elektromobilu a jeho uvedení na trhu v roku 2027. Táto správa zdvihla ceny akcií Hyundai takmer o 20 %.



Hyundai sa k nedeľnému článku odmietol vyjadriť a zopakoval predchádzajúce vyhlásenie, že žiadosti o spoluprácu pri vývoji autonómnych elektromobilov dostal od viacerých spoločností. K správe sa nevyjadril ani Apple.



IT News v aktualizovanej verzii svojho článku stiahol podrobnosti, napríklad o lokalite a objeme výroby, ako aj o časovom rámci podpísania dohody. Pôvodná verzia článku uvádzala, že nový model sa mal vyrábať v továrni Kia Motors v americkej Georgii a od roka 2024 sa malo vyprodukovať 100.000 vozidiel ročne. Úplná kapacita mala dosiahnuť 400.000 áut. Podľa tejto verzie Hyundai a Apple údajne chceli už budúci rok uviesť na trh tzv. beta verziu tohto vozidla.



Agentúra Reuters v decembri uviedla, že Apple vstupuje na trh autonómnej automobilovej techniky a chcela by vyvinúť osobné vozidlo s vlastnou prelomovou technológiou batérií už v roku 2024.