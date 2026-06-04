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Hyundai a Kia v USA v máji predali 174.860 áut
Skupina Hyundai vo štvrtok oznámila, že jej predaj v USA minulý mesiac medziročne vzrástol o 3,4 % na 94.358 vozidiel, zatiaľ čo odbyt spoločnosti Kia sa zvýšil o 1,9 % na 80.502 kusov.
Autor TASR
Soul 4. júna (TASR) - Juhokórejská automobilka Hyundai a jej sesterská spoločnosť Kia v máji v USA spoločne predali 174.860 vozidiel. V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka to predstavuje nárast 2,7 %. Motorom rastu bol dopyt po ekologických automobiloch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Jonhap.
Skupina Hyundai vo štvrtok oznámila, že jej predaj v USA minulý mesiac medziročne vzrástol o 3,4 % na 94.358 vozidiel, zatiaľ čo odbyt spoločnosti Kia sa zvýšil o 1,9 % na 80.502 kusov. Nárast odráža dopyt po ekologických automobiloch, ako sú plne elektrické a hybridné vozidlá.
Obe spoločnosti zároveň zdôraznili, že čísla za máj predstavujú najlepší výsledok pre tento mesiac na americkom trhu v histórii automobilovej skupiny. Hyundai a Kia spolu v USA predali 52.693 ekologických automobilov, čo bolo o 62,3 % viac ako v máji minulého roka.
Skupina Hyundai vo štvrtok oznámila, že jej predaj v USA minulý mesiac medziročne vzrástol o 3,4 % na 94.358 vozidiel, zatiaľ čo odbyt spoločnosti Kia sa zvýšil o 1,9 % na 80.502 kusov. Nárast odráža dopyt po ekologických automobiloch, ako sú plne elektrické a hybridné vozidlá.
Obe spoločnosti zároveň zdôraznili, že čísla za máj predstavujú najlepší výsledok pre tento mesiac na americkom trhu v histórii automobilovej skupiny. Hyundai a Kia spolu v USA predali 52.693 ekologických automobilov, čo bolo o 62,3 % viac ako v máji minulého roka.