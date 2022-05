Hyundai bol v apríli najpredávanejšou značkou áut na Slovensku

Bratislava 11. mája (OTS) - Hyundai hlási ďalší mimoriadny výsledok. V apríli 2022 dodal slovenským zákazníkom 901 nových vozidiel a dosiahol trhový podiel 13,4%. Stal sa tak celkovo najpredávanejšou značkou nových vozidiel na Slovensku. Pozíciu trhovej jednotky obhájil aj v segmente súkromných zákazníkov. Najvyšší predaj Hyundai zaznamenal s modelom i30, ktorý bol v apríli so 461 ks najpredávanejším novým autom na Slovensku vôbec. Vyplýva to z údajov Zväzu automobilového priemyslu SR (ZAP SR).“ povedal Roman Portášik, obchodný riaditeľ Hyundai Motor Slovakia. Model i30 pokračoval v úspešnom ťažení aj v apríli, keď sa z neho predalo až 461 kusov. Po štyroch mesiacoch roku 2022 je tak i30, vyrábaný v českom závode Hyundai Motor Manufacturing Czech, s 1 386 predanými kusmi najpredávanejším vozidlom nielen vo svojom segmente, ale aj celkovo na slovenskom trhu. Aj apríl potvrdil vysoký záujem zákazníkov o karosársku verziu kombi, ktorá tvorila takmer 60% registrácií.Druhým najpredávanejším modelom značky Hyundai bol v apríli TUCSON so 181 registráciami. Z tohto dlhodobo obľúbeného SUV sa za prvé štyri mesiace tohto roka predalo už 907 ks a je naďalej najpredávanejším SUV na Slovensku.Veľký záujem slovenských zákazníkov hlási Hyundai aj pri modeloch z kategórie malých SUV a crossoverov. KONA zaznamenala v apríli 65 registrácií, minuloročná novinka BAYON len o desať menej, teda 55 registrácií. Trhový podiel značky Hyundai sa po štyroch mesiacoch tohto roka v segmente B-SUV medziročne zoštvornásobil na aktuálnych 9,5%.Výborné predaje dosahuje aj najväčšie SUV v ponuke značky Hyundai na Slovensku, SANTA FE. V apríli sa z neho predalo 42 kusov a ku koncu apríla dosiahli predaje tohto modelu už 127 predaných exemplárov. Ide o medziročný nárast o 74%.Z ostatných modelov značky Hyundai sa v apríli nadpriemerne darilo aj i10, ktorá zaznamenala 25 registrácií, podiel v segmente mini vozidiel až 50% a po štyroch mesiacoch je najpredávanejším vozidlom A-segmentu. Z kompaktného modelu i20 sa v apríli predalo 62 kusov, celkovo za obdobie január až apríl spolu už 257 vozidiel. Svetové auto roka 2022, elektrický IONIQ 5, si prevzalo v štvrtom mesiaci 8 nových majiteľov a jeho predaje za rok 2022 dosiahli už 37 kusov. Zvyšné dve predané vozidlá v apríli tvoril liftback IONIQ.Za zmienku stojí aj skutočnosť, že v apríli 2022 tvoril podiel súkromnej klientely – bežných ľudí na predaji značky Hyundai takmer 52%. Z 901 predaných vozidiel až 465 smerovalo do rúk súkromných zákazníkov. Tým Hyundai ešte viac zvýšil svoju vedúcu trhovú pozíciu u súkromných osôb na Slovensku.Všetky informácie o jednotlivých modeloch značky Hyundai nájdete na www.hyundai.sk