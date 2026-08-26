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Hyundai chystá pre severoamerický trh 58 modelov, vrátane 10 hybridov
Automobilka v stredu uviedla, že do roku 2030 zvýši svoju globálnu výrobnú kapacitu o 1,27 milióna vozidiel, vrátane 500.000 áut v Severnej Amerike.
Autor TASR
Soul 26. augusta (TASR) - Juhokórejský výrobca áut Hyundai Motor plánuje do roku 2030 uviesť na trh Severnej Ameriky 58 modelov, vrátane desiatich hybridov. Chce tak získať podiel v segmentoch vozidiel, v ktorých má obmedzenú prítomnosť. Zároveň sa bude usilovať o to, aby hybridy dosiahli polovicu jeho predaja na severoamerickom trhu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Automobilka v stredu uviedla, že do roku 2030 zvýši svoju globálnu výrobnú kapacitu o 1,27 milióna vozidiel, vrátane 500.000 áut v Severnej Amerike. Táto snaha prichádza v čase, keď vyššie ceny benzínu v dôsledku vojny v Iráne posilnili dopyt po palivovo úsporných vozidlách, najmä hybridoch. Približne 56 % amerických kupcov áut podľa údajov spoločnosti Cox Automotive uviedlo, že rastúce ceny benzínu ich nútia uvažovať o hybride.
Hyundai potvrdil plán, podľa ktorého by jeho globálny odbyt v roku 2030 mal byť na úrovni 5,55 milióna vozidiel. Elektrifikované autá by mali tvoriť 60 % predaja. V roku 2025 to bolo 23 %.
„Naše základy nikdy neboli silnejšie,“ povedal generálny riaditeľ Hyundai Motor José Muñoz. Spoločnosť chce do roku 2030 zvýšiť svoju prevádzkovú maržu nad 9 %. Doteraz plánovala, že bude v pásme 8 až 9 %. Výhľad marže v roku 2026 ponechala na úrovni 6,3 % až 7,3 %.
Automobilka v stredu uviedla, že do roku 2030 zvýši svoju globálnu výrobnú kapacitu o 1,27 milióna vozidiel, vrátane 500.000 áut v Severnej Amerike. Táto snaha prichádza v čase, keď vyššie ceny benzínu v dôsledku vojny v Iráne posilnili dopyt po palivovo úsporných vozidlách, najmä hybridoch. Približne 56 % amerických kupcov áut podľa údajov spoločnosti Cox Automotive uviedlo, že rastúce ceny benzínu ich nútia uvažovať o hybride.
Hyundai potvrdil plán, podľa ktorého by jeho globálny odbyt v roku 2030 mal byť na úrovni 5,55 milióna vozidiel. Elektrifikované autá by mali tvoriť 60 % predaja. V roku 2025 to bolo 23 %.
„Naše základy nikdy neboli silnejšie,“ povedal generálny riaditeľ Hyundai Motor José Muñoz. Spoločnosť chce do roku 2030 zvýšiť svoju prevádzkovú maržu nad 9 %. Doteraz plánovala, že bude v pásme 8 až 9 %. Výhľad marže v roku 2026 ponechala na úrovni 6,3 % až 7,3 %.