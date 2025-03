Hyundai investuje 20 miliárd USD v USA

Washington 24. marca (TASR) - Juhokórejský automobilový gigant Hyundai v pondelok predstaví investíciu v hodnote 20 miliárd USD (18,48 miliardy eur) v Spojených štátoch, ktorá bude zahŕňať aj oceliareň v Louisiane. Oznámil to v pondelok Biely dom. TASR o tom informuje na základe správy AFP, ktorá sa odvoláva na televíziu CNBC.



"Hyundai oznámi investíciu 20 miliárd USD v USA vrátane 5,8 miliardy USD pre oceliareň v Louisiane," uviedol Biely dom na sociálnej sieti bez ďalších podrobností.



Zatiaľ nie je jasné, aká časť finančných prostriedkov, ktoré majú byť oznámené v pondelok, je nová.



Americký prezident Donald Trump zvyšuje tlak na podporu domácej výroby zavádzaním ciel na dovoz, ak firmy nepremiestnia pracovné miesta zo zahraničia do USA. Domáce aj zahraničné firmy vrátane Apple a Oracle už preto oznámili plány investovať stovky miliárd dolárov do amerických projektov v priebehu nasledujúcich štyroch rokov.



Investícia Hyundai v Louisiane bude smerovať k vytvoreniu novej oceliarne, ktorá bude zamestnávať približne 1500 ľudí, uviedla CNBC. Hyundai v nej bude vyrábať "oceľ novej generácie", ktorú bude používať vo svojich amerických závodoch na výrobu elektrických vozidiel.



Podľa niektorých médií sa vedúci predstavitelia juhokórejskej automobilky v pondelok popoludní miestneho času v USA stretnú s Trumpom v Bielom dome, aby oznámili investíciu. Očakáva sa, že sa na stretnutí zúčastní aj guvernér Louisiany Jeff Landry.



(1 EUR = 1,0824 USD)