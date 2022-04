Hyundai IONIQ 5 je Svetovým autom roka 2022

Bratislava 14. apríla (OTS) - World Car Awards odhalili výsledky 13. apríla 2022 na slávnostnom ceremoniáli na medzinárodnom autosalóne v New Yorku (NYIAS). IONIQ 5 ocenila porota zložená zo 102 automobilových novinárov z 33 krajín sveta.



Inovatívne batériové elektrické vozidlo (BEV), ktoré už získalo množstvo medzinárodných ocenení, uspelo v konkurencii 27 modelov, ktoré boli uvedené na trh v roku 2021, a napokon si pripísalo víťazstvo nad ostatnými finalistami vo všetkých troch kategóriách, v ktorých bolo nominované.



IONIQ 5 je prvým modelom zo špeciálnej rady Hyundai BEV: IONIQ. Plne využíva výhody architektúry Electric-Global Modular Platform (E-GMP) - ponúka 800 V architektúru, ultrarýchle nabíjanie z 10% až 80% kapacity batérie nabitia len za 18 minút a mimoriadne priestranný interiér. Vo výbave s pohonom zadnej nápravy (2WD) a 77,4 kWh batériou je jeho maximálny dojazd na jedno nabitie podľa normy WLTP až okolo 480 km. Medzi jeho top funkcie patrí okrem iného aj technológia Vehicle-to-Load (V2L), pokročilá konektivita a asistenčné systémy vodiča, ktoré ponúkajú maximálny zážitok z auta.



„Je nám skutočne cťou získať tieto prestížne ocenenia, ktoré oceňujú talent a tvrdú prácu všetkých našich ľudí a obchodných partnerov v Hyundai Motor Company. Našou víziou je Pokrok pre ľudstvo (v orig. Progress for Humanity) a takéto potvrdenie správnosti nášho prístupu nás povzbudzuje v našom záväzku uskutočniť túto víziu,“ povedal Jaehoon Chang, prezident a generálny riaditeľ Hyundai Motor Company.



Hyundai avizuje 17 nových elektromobilov do roku 2030

Počas transformácie Hyundai Motor na poskytovateľa inteligentných riešení mobility spoločnosť zrýchľuje svoju stratégiu elektrifikácie, aby sa stala popredným svetovým výrobcom elektrických vozidiel. Hyundai plánuje do roku 2030 predstaviť 17 nových modelov batériových elektromobilov, vrátane modelov luxusnej značky Genesis, a jeho cieľom je do roku 2030 zvýšiť ročný globálny predaj BEV na 1,87 milióna kusov.



„IONIQ 5 pre nás predstavuje kľúčový úspech. Sme priekopníkmi novej generácie inteligentných riešení mobility s našimi inovatívnymi technológiami platformy E-GMP, výnimočným výkonom a prevratným prístupom k dizajnu a priestoru. IONIQ 5 urobil silný dojem na čoraz viac ekologicky uvedomelých spotrebiteľov na celom svete a jeho úspech podporuje zrýchlenie elektrifikácie automobilového priemyslu. Tempo zmien v Hyundai bude pokračovať v nezmenšenej miere počas zvyšku roku 2022, pretože čoskoro rozšírime náš ocenený rad IONIQ,“ dodal Jaehoon Chang.



IONIQ 5 ako revolučné vozidlo

IONIQ 5 ohlasuje novú éru dizajnu Hyundai, definovanú tým, čo dizajnéri značky nazývajú „parametrická dynamika“ s kinetickými povrchovými detailmi podobnými drahokamom, ktoré definujú vizuálnu identitu BEV. Jedinečný vonkajší štýl crossoveru sa vyznačuje čistými, ostrými líniami, ktoré vyjadrujú jeho dynamickú prítomnosť na ceste, výraznými LED svetlometmi „Parametric Pixel“ a zadnými svetlami s jedinečným svetleným podpisom.



Interiér IONIQ 5 s motívom „Living Space“ plne využíva rázvor 3 000 mm a ponúka pohyblivú stredovú konzolu, ktorá cestujúcim umožňuje ešte väčšiu voľnosť pohybu. Mnohé interiérové body a plochy využívajú ekologické materiály a textílie, ako je ekologicky spracovaná koža, udržateľné vlákna a bio farby, ktoré odrážajú rastúci záujem spotrebiteľov o etické a udržateľné produkty.



„S IONIQ 5 sme sa rozhodli vytvoriť nový zážitok z mobility – zmeniť hru. Toto výnimočné vozidlo vzniklo vďaka vášni a úsiliu dizajnérov a inžinierov, ktorí posunuli hranice toho, čo je možné v priestore elektrických vozidiel,“ vyjadril sa SangYup Lee, výkonný viceprezident a vedúci Hyundai Global Design Center.



Od svojej svetovej premiéry v minulom roku si IONIQ 5 vyslúžil mnohé prestížne medzinárodné ocenenia, vrátane titulov Nemecké auta roka, Auto roka v Spojenom kráľovstve, Auto roka od Auto Express a Elektrické auto roka od Auto Bildu. Model sa tiež umiestnil na prvom mieste v historicky prvom udeľovaní cien Best Cars of the Year 2021/2022.



Najoceňovanejší model v histórii Hyundai

Pre ocenenie Svetové auto roka 2022 porota vybrala IONIQ 5 z úvodného zoznamu 28 vozidiel, potom z troch finalistov. Aby boli vozidlá spôsobilé pre túto kategóriu, musia byť vyrobené aspoň v 10 000 kusoch ročne, s cenou pod úrovňou luxusu na ich primárnych trhoch a v predaji aspoň na dvoch hlavných trhoch na minimálne dvoch kontinentoch v čase medzi 1. januárom 2021 a 30. marcom 2022.



Pre ocenenie Svetové elektrické vozidlo roka porota vybrala IONIQ 5 z počiatočného zoznamu 11 vozidiel, následne z troch finalistov. Aby boli vozidlá spôsobilé pre túto kategóriu, musia byť poháňané výlučne jedným alebo viacerými elektromotormi, vyrobenými v objeme najmenej 5 000 kusov ročne a v predaji na najmenej dvoch hlavných trhoch na najmenej dvoch kontinentoch v čase medzi 1. januárom 2021 a 30. marcom 2022.



Pre titul Svetový automobilový dizajn roka porota šiestich odborníkov z Francúzska, Nemecka, Japonska, Veľkej Británie a USA vybrala IONIQ 5 zo všetkých súťažiacich v ostatných piatich kategóriách ocenení. Porota zhodnotila každé vozidlo na základe štýlu a inovácií, ktoré posúvajú zavedené hranice.



„Sme hrdí, že sme súčasťou najvýznamnejšieho programu automobilových ocenení na planéte. Sme radi, že sa dnes všetci vrátili na autosalón na živé vyhlásenie víťazov. Zatiaľ čo posledné dva roky boli pre každého náročné, kupujúci áut sú pripravení vyjsť von a zažiť všetky úžasné nové vozidlá a technológie, ktoré priemysel ponúka. Gratulujeme a prajeme veľa šťastia všetkým finalistom!“ povedal Mark Schienberg, prezident autosalónu v New Yorku.



Každoročné udeľovanie cien World Car Awards oceňuje najlepší dizajn, luxusné auto, výkonné auto, mestské auto, EV a najlepšie auto roka. Vo februári porota vymenovala Luca Donckerwolkeho, hlavného kreatívneho riaditeľa Hyundai Motor Group, za osobnosť roka 2022 za jeho významný prínos pri dohliadaní na vývoj nových modelov, vrátane IONIQ 5.