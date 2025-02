Hyundai mení plán prestavby závodu v českých Nošoviciach

Nošovice 1. februára (TASR) - Automobilka Hyundai mení plán, ako prestavať svoju továreň v Nošoviciach v Českej republike. Jej jediný závod v Európskej únii (EÚ) mal prejsť modernizáciou, ktorá by mu umožnila vyrábať výhradne elektrické vozidlá. Vzhľadom na výrazné ochladzovanie trhu s elektromobilmi v Európe však juhokórejská spoločnosť volí opatrnejší postup. TASR o tom informuje na základe správy portálu E15.



Úprava výrobných liniek sa začne najskôr koncom budúceho roka a výsledkom bude, že maximálne každé druhé auto bude môcť byť elektrické. Pre E15.cz to povedal šéf výroby Martin Klíčník.



Hyundai vlani vyrobil v Nošoviciach 331.000 vozidiel. Takmer tri štvrtiny boli modely Tucson, zvyšok boli vozidlá i30 a Kona Electric. Práve odbyt čisto elektrických áut robí starosti výrobcom áut z Nošovíc, Soulu aj z celej Európy.



V roku 2022, keď ešte predaj elektromobilov stúpal, ich podiel na odbyte všetkých v Nošoviciach vyrobených vozidlách dosiahol 10 % a o rok neskôr 13 %. Pre rok 2024 Hyundai počítal so zvýšením tohto podielu na 17 %, ale pre nezáujem zákazníkov klesol späť na 10 %. To je tiež dôvod, prečo teraz automobilka mení plány v Česku.



"Keďže neočakávame, že by mal dopyt po elektrických vozidlách rýchlo rásť, tak preferujeme menej nákladný a jednoduchší variant zvýšenia výrobnej kapacity elektromobilov na 50 % (namiesto 100 %), povedal Klíčník. V súčasnosti je limit na úrovni 30 %, ktorý zatiaľ bohato postačuje.



Na budúci rok Hyundai počíta s výrobou 294.000 vozidiel, z toho 43.000 bude plne elektrických. To je množstvo, o ktorom je distribútorská sieť značky presvedčená, že je schopná predať.



Aj pre neistý dopyt po elektromobiloch Hyundai tento rok spomaľuje výrobu. Vlani vyrábal tempom 66 vozidiel za hodinu, tento rok to bude 60 kusov. V dôsledku toho znižuje počet zamestnancov vo výrobe o 100 na 3000 ľudí. Má sa tak stať formou prirodzenej fluktuácie, teda nenahradzovaním dobrovoľne odchádzajúcich a znížením počtu agentúrnych pracovníkov.



V Česku sa vlani predalo takmer 232.000 nových osobných áut. Hyundai bola druhou najobľúbenejšou značkou po domácej Škode. Elektromobily tvorili takmer 5 % trhu.