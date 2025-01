Hyundai Motor investuje v Južnej Kórei rekordných 16,6 miliardy eur

Soul 9. januára (TASR) - Juhokórejská automobilová skupina Hyundai Motor Group vo štvrtok oznámila, že plánuje na domácom trhu investovať rekordných 16,6 miliardy eur do výroby elektromobilov a umelej inteligencie, aby zvládla geopolitické výzvy a neistoty. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Tretí najväčší výrobca automobilov na svete čelí tvrdej konkurencii a náročným podmienkam v zahraničí, keďže sa očakáva, že druhé funkčné obdobie novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa prinesie vyššie clá na dovoz do USA. A na domácej pôde zápasí s pomalým dopytom, ktorý ešte zhoršili pretrvávajúce politické nepokoje po krátkom období stanného práva minulý mesiac.



Investičný plán vo výške 24,3 bilióna wonov (16,6 miliardy eur) predstavuje nárast o viac ako 19 % z minuloročných 20,4 bilióna KRW, uviedla skupina vo štvrtok vo vyhlásení.



Rozhodnutie "uskutočniť najväčšiu investíciu v Južnej Kórei v tomto roku vychádza z presvedčenia, že nepretržité a stabilné investície sú nevyhnutné na prekonanie kríz a zabezpečenie budúceho rastu v čoraz neistejšom prostredí", dodala automobilová skupina.



Plánovaná investícia zahŕňa 11,5 bilióna KRW vyčlenených na výskum a vývoj produktov novej generácie, ako aj na technológie pre vodíkový pohon a elektrifikáciu, uviedol Hyundai.



Spoločnosť investuje tiež 12 biliónov KRW do rozšírenia výroby elektrických vozidiel (EV) a vývoja nových modelov. Približne 800 miliárd KRW vynaloží na strategické investície vrátane autonómneho riadenia a umelej inteligencie.



Očakáva sa, že investičný plán prispeje k oživeniu juhokórejskej ekonomiky a rozvoju príbuzných odvetví.



Hyundai spolu s ďalšími veľkými výrobcami automobilov nasledujú americkú Teslu a jej technológiu "gigacastingu", ktorá zahŕňa výrobu významných častí vozidiel ako veľkých, jednotlivých komponentov, čím sa zefektívni výroba a znížia sa náklady.



V USA onedlho nastúpi do úradu prezident Trump, ktorý v kampani sľúbil, že zavedie clá na dovážaný tovar.



Juhokórejská automobilka minulý rok spustila výrobu v továrni v americkom štáte Georgia, aby jej vozidlá získali daňové úľavy v USA, ale Trump povedal, že ich škrtne.



(1 EUR = 1503,5 KRW)