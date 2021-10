Hyundai Motor vykázal za 3. kvartál zisk

Soul 26. októbra (TASR) – Juhokórejská automobilka Hyundai Motor vykázala za 3. kvartál zisk, ale o niečo menší, ako jej predpovedali analytici. Dôvodom je globálna kríza s dodávkami čipov, ktorá zasiahla výrobcov áut na celom svete. Hyundai očakáva, že návrat k normálnym dodávkam čipov bude trvať dlho.



Automobilka Hyundai, ktorá spolu s dcérskou spoločnosťou Kia patrí medzi 10 najlepších svetových výrobcov vozidiel z hľadiska predaja, dosiahla za tri mesiace do konca septembra 2021 čistý zisk 1,3 bilióna wonov (957,99 milióna eur). V rovnakom období vlani pritom vykázala stratu 336 miliárd KRW, keďže zaknihovala jednorazové výdavky súvisiace s problémami s kvalitou motorov a stiahnutím vozidiel.



Výsledok za uplynulý kvartál zaostal za odhadmi analytikov, ktorí predpovedali Hyundai zisk 1,4 bilióna KRW.



"Hyundai Motor očakáva, že medziročný rast predaja sa môže po zvyšok roka 2021 spomaliť v dôsledku nepriaznivých obchodných podmienok spôsobených nestabilnou ponukou polovodičových čipov," uviedla automobilka vo vyhlásení.



Predpovedala tiež, že globálny nedostatok čipov bude pravdepodobne pokračovať do konca tohto alebo budúceho roka a očakáva, že potrvá dlho, kým sa vráti do normálu.



Prevádzkový riaditeľ Hyundai Jose Munoz tento mesiac uviedol, že automobilka chce vyvinúť vlastné čipy, aby znížila závislosť od ich dodávateľov.



(1 EUR = 1357,30 KRW)