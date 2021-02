Soul 24. februára (TASR) - Hyundai Motor zvoláva do servisov približne 82.000 elektromobilov po celom svete, ktorým vymení batériové systémy. Dôvodom je riziko požiaru. Odhaduje sa, že juhokórejskú automobilku to bude spoločne s už skôr ohláseným zvolávaním stáť 900 miliónov USD (741,2 milióna eur).



Zvolávanie sa týka predovšetkým najpredávanejšieho elektromobilu automobilky Kona EV. Hyundai už minulý rok v októbri po sérii požiarov zvolal tieto autá do servisov a aktualizoval ich softvér. V januári sa však vznietilo jedno z vozidiel, ktoré sa zúčastnilo na aktualizácii softvéru, a juhokórejské úrady nariadili vyšetrovanie, či automobilka adekvátne vyriešila problém.



Aktuálne zvolávanie do servisov sa týka takmer 76.000 vozidiel Kona EV, rovnako ako niektorých áut Ioniq EV a autobusov Elec City.



(1 EUR = 1,2143 USD)