Hyundai plánuje v Kórei investovať 85,8 miliardy USD
Autor TASR
Soul 17. novembra (TASR) - Juhokórejský automobilový gigant Hyundai Motor Group plánuje v krajine v nasledujúcich piatich rokoch investovať približne 85,8 miliardy dolárov (73,66 miliardy eur). „Významná časť investície sa zameria na nové podniky založené na pokročilých technológiách umelej inteligencie, ako je robotika, čo prispeje k rozvoju inovačného ekosystému umelej inteligencie a robotiky v Kórei,“ oznámila v pondelok spoločnosť, pričom zdôraznila, že ide o doteraz najväčší domáci investičný záväzok v jej histórii. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Investícia pomôže zvýšiť vývoz vozidiel vyrobených v Južnej Kórei o 13 % percent na 2,47 milióna kusov do roku 2030, uviedla ďalej spoločnosť. Skupina Hyundai Motor Group, pod ktorú patrí aj automobilka Kia, minulý rok na celom svete predala spolu viac ako 7,2 milióna vozidiel. Investičné záväzky nadväzujú na uzavretie novej obchodnej dohody medzi Soulom a Washingtonom, na základe ktorej budú juhokórejské výrobky vrátane automobilov v USA podliehať zníženému clu vo výške 15 % namiesto doterajšej 25-percentnej sadzby.
(1 EUR = 1,1648 USD)