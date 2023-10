Soul 23. októbra (TASR) - Juhokórejský koncern Hyundai postaví v Saudskej Arábii nový závod. Partnerom v projekte bude saudskoarabský štátny investičný fond PIF, oznámila automobilka v pondelok. PIF bude mať v spoločnom podniku podiel 70 % a Hyundai 30 %. Očakáva sa, že investície do projektu presiahnu 500 miliónov USD (472,1 milióna eur). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Hyundai patrí spolu so svojou menšou sesterskou spoločnosťou Kia medzi desať najväčších výrobcov automobilov na svete. Dohodu medzi Hyundai Motor a PIF podpísali v Rijáde počas štátnej návštevy juhokórejského prezidenta Jun Sok-jola. PIF označil partnerstvo so spoločnosťou Hyundai za súčasť plánu na urýchlenie rastu "automobilového ekosystému" Saudskej Arábie.



Nová továreň má od roku 2026 vyrábať približne 50.000 automobilov ročne. Podľa plánov budú z výrobných liniek schádzať vozidlá so spaľovacími motormi aj elektrické autá. Začiatok výstavby je naplánovaný na budúci rok. Podrobnosti o umiestnení nového závodu alebo o modeloch, ktoré sa tam budú vyrábať, zúčastnené strany neposkytli.



(1 EUR = 1,0591 USD)