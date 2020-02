Hyundai pozastaví pre koronavírus produkciu na domácom trhu

Soul 4. februára (TASR) - Juhokórejská automobilka Hyundai oznámila, že v nasledujúcich dňoch bude musieť pozastaviť produkciu na domácom trhu. Dôvodom je epidémia koronavírusu, ktorý narušil dodávku komponentov z Číny do Južnej Kórey. Hyundai je prvou veľkou automobilkou mimo Číny, ktorá musí pre koronavírus odstaviť produkciu, uviedla agentúra Reuters.



Nový koronavírus infikoval už približne 20.600 a vyžiadal si smrť viac než 420 ľudí. Jeho vplyv pociťuje stále viac ekonomík, najviac však čínska, druhá najväčšia na svete.



Automobilky pôsobiace na čínskom trhu po nariadení vlády pozastavili produkciu do 10. februára. "Dôsledky koronavírusu pre Hyundai a Kiu však budú podľa všetkého väčšie než pre iné automobilky, nakoľko juhokórejské firmy dovážajú z Číny omnoho viac komponentov než ich konkurencia," povedal Lee Hang-koo z Kórejského inštitútu pre priemyselnú ekonomiku a obchod.



V roku 2018 doviezla Južná Kórea z Číny autokomponenty v hodnote 1,47 miliardy USD (1,33 miliardy eur). V minulom roku dovoz ešte zvýšila na 1,56 miliardy USD.



Produkcia vo väčšine juhokórejských závodov firmy Hyundai bude pozastavená od 7. februára. Ako uviedli zástupcovia odborov automobilky, očakáva sa, že k obnoveniu časti produkcie by malo dôjsť 11. alebo 12. februára.



Hyundai má v Južnej Kórei sedem závodov, z ktorých produkcia smeruje na domáci trh, do USA, Európy, na Blízky východ, aj do iných oblastí. Na celkovej produkcii firmy sa domáce závody podieľajú približne 40 %.