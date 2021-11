Hyundai spustil na Slovensku nabíjaciu službu Charge myHyundai

Bratislava 16. novembra (OTS) - Zákazníkovi pri tom stačí mať len jeden zákaznícky účet, jednu mobilnú aplikáciu a jednu RFID kartu.Vďaka službe Charge myHyundai získajú majitelia elektrických a plug-in hybridných vozidiel Hyundai možnosť pohodlne nabíjať na viac ako 400 nabíjacích staniciach na Slovensku a vyše 285-tisíc nabíjacích bodoch v 28 krajinách Európy. K najväčším benefitom služby patrí, že na využívanie nabíjania v neustále rastúcej sieti nabíjacích bodov stačí zákazníkovi len jedna karta a mobilná aplikácia. Hyundai navyše ponúka pestrú paletu nabíjacích balíčkov, tzv. taríf, ktoré odrážajú individuálne potreby zákazníkov.Zákazníci služby Charge myHyundai si môžu vybrať z troch základných taríf S tarifouneplatí zákazník žiadny mesačný paušál za využívanie služby Charge myHyundai. Aktivačný poplatok v hodnote 2,49 € v súčasnosti navyše uhrádza za svojich zákazníkov Hyundai. Flex umožňuje nabíjanie v celej zmluvnej sieti nabíjacích staníc podľa aktuálnych cien jednotlivých prevádzkovateľov. Jedna nabíjacia relácia je spoplatnená fixnou sumou 0,49 €. Flex je vhodnou tarifou pre tých, ktorí svoje vozidlo dobíjajú väčšinou doma, a v sieti verejných nabíjacích staníc nabíjajú či dobíjajú len, keď potrebujú, alebo pre majiteľov plug-in hybridných vozidiel Hyundai.Tarifatiež ponúka za mesačný poplatok 3,95 € možnosť nabíjať v celej sieti zazmluvnených nabíjacích bodov. Zákazník však neplatí žiadny poplatok za aktiváciu služby ani za nabíjaciu reláciu a získava výhodnejšie podmienky nabíjania ako pri tarife Flex. Je vhodná pre majiteľov plne elektrických vozidiel a tých, ktorí na verejných nabíjačkách nabíjajú častejšie.je treťou spomedzi základných taríf s prístupom k celej sieti zazmluvnených nabíjacích bodov, ktorej najväčšou výhodou je úplná cenová transparentnosť a bezstarostnosť. Zákazník za mesačný paušál 6,99 € získava možnosť nabíjať v celej zmluvnej sieti nabíjacích bodov za pevne garantované ceny bez poplatkov za aktiváciu samotnej služby či nabíjaciu reláciu. Nabíjanie striedavým (AC) prúdom stojí 0,19 €/kWh a jednosmerným (DC) 0,36 €/kWh.Ku všetkých trom tarifám poskytuje Hyundai automaticky a bezplatne aj. Vďaka nemu získavajú zákazníci služby Charge myHyundai pohodlný prístup k viac ako 285-tisíc nabíjacím bodom v 29 krajinách Európy. Počet nabíjacích staníc, ktoré možno so službou Charge myHyundai využívať, neustále rastie.K trom základným tarifám Flex, Smart a Easy je možné „dokúpiť si“ aj špeciálny balík. Za 13 € mesačne získajú zákazníci služby Charge myHyundai prístup do siete rýchlonabíjačiek IONITY na Slovensku a v Európe za zvýhodnených podmienok. Balík IONITY Premium umožňuje nabíjať v sieti IONITY len za 0,29 €/kWh alebo minútu nabíjania namiesto bežnej ceny 0,79 €/kWh alebo minútu nabíjania.Pri príležitosti uvedenia služby Charge myHyundai na Slovensku navyše Hyundai pripravil špeciálnu akciu pre súčasných aj nových majiteľov plne elektrického modelu IONIQ 5 . Tí získajú voucher, ktorý ich - pri jeho aktivácii do konca júna 2022 – oprávňuje využívať výhody balíka IONITY Premium na 12 mesiacov zadarmo.Viac informácií o službe Charge myHyundai je možné nájsť na webových stránkach www.hyundai.sk a na https://chargemyhyundai.com/web/hyundai-sk . Prehľadné predstavenie novej služby nájdete aj vo video prezentácii