Hyundai údajne obmedzí výrobu v hlavnom závode v Ulsane

Soul 29. marca (TASR) - Juhokórejská automobilka Hyundai Motor plánuje dočasne zastaviť produkciu vo svojom hlavnom závode v Ulsane. Dôvodom je pokračujúci nedostatok čipov. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na juhokórejské médiá.



Podľa miestnych médií by automobilka mala odstaviť produkciu v Ulsane od 5. do 13. apríla. Závod vyrába 311.000 vozidiel ročne, v rámci nich aj Kona Electric a Ionig 5.



Firma informácie zatiaľ nepotvrdila. Juhokórejský denník Korea Economic Daily však napísal, že firma musí pristúpiť k obmedzeniu produkcie pre problémy s dodávkami čipov.



Do dnešných dní patril Hyundai k malému počtu automobiliek, ktoré problém s čipmi výrazne nepociťovali. Umožnili mu to vysoké zásoby. Iné spoločnosti zápasia s nedostatkom čipov už od začiatku roka. Minulý týždeň napríklad japonská Honda a americká spoločnosť General Motors oznámili, že doterajšie obmedzenia vo výrobe v Severnej Amerike predlžujú o ďalšie týždne.