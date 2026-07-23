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Hyundai vykázal pokles prevádzkového zisku o viac než pätinu
Tržby sa však zvýšili a zaznamenali nový rekord. Dosiahli 49,2 bilióna wonov, čo medziročne predstavuje rast o 2 %.
Autor TASR
Soul 23. júla (TASR) - Juhokórejská automobilka Hyundai oznámila za 2. štvrťrok pokles prevádzkového zisku o viac než pätinu, pričom ten zaostal aj za očakávaniami trhov. Výsledky spoločnosti ovplyvnili výpadky vo výrobe a zvýšené náklady, ktoré tak vymazali prínos slabšieho wonu. Informovala o tom agentúra Reuters.
Hyundai vo štvrtok uviedol, že jeho prevádzkový zisk dosiahol v 2. štvrťroku takmer 2,9 bilióna wonov (1,72 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 21 %. Výsledky zaostali aj za očakávaniami analytikov oslovených spoločnosťou LSEG SmartEstimate. Tí počítali s prevádzkovým ziskom na úrovni 3,2 bilióna wonov.
Tržby sa však zvýšili a zaznamenali nový rekord. Dosiahli 49,2 bilióna wonov, čo medziročne predstavuje rast o 2 %.
Spoločnosť zároveň očakáva pokračovanie ekonomickej neistoty a predpokladá, že konkurencia v automobilovom priemysle sa bude ešte zvyšovať. Okrem rastúcej konkurencie v zahraničí čelí Hyundai čoraz ostrejšiemu tlaku rivalov aj na kľúčovom domácom trhu. Firma uviedla, že v Južnej Kórei klesol jej predaj medziročne o 16 %. Na ďalších kľúčových trhoch, ako sú americký a európsky, firma zvýšila benefity pre zákazníkov, ktorých rozhodovanie v 2. kvartáli ovplyvňovali vyššie ceny energií a inflácia.
Aj keď celkový objem predaja v USA sa v porovnaní s 2. kvartálom minulého roka príliš nemenil, podiel elektrických áut na celkovom predaji vozidiel Hyundai na tomto trhu prudko klesol. Zatiaľ čo v 2. štvrťroku 2025 predstavoval 10,2 %, v tohtoročnom 2. kvartáli to boli iba 4 %. Dôvodom bolo rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa ukončiť daňové úľavy na kúpu elektromobilov.
(1 EUR = 1688,78 KRW)
Hyundai vo štvrtok uviedol, že jeho prevádzkový zisk dosiahol v 2. štvrťroku takmer 2,9 bilióna wonov (1,72 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 21 %. Výsledky zaostali aj za očakávaniami analytikov oslovených spoločnosťou LSEG SmartEstimate. Tí počítali s prevádzkovým ziskom na úrovni 3,2 bilióna wonov.
Tržby sa však zvýšili a zaznamenali nový rekord. Dosiahli 49,2 bilióna wonov, čo medziročne predstavuje rast o 2 %.
Spoločnosť zároveň očakáva pokračovanie ekonomickej neistoty a predpokladá, že konkurencia v automobilovom priemysle sa bude ešte zvyšovať. Okrem rastúcej konkurencie v zahraničí čelí Hyundai čoraz ostrejšiemu tlaku rivalov aj na kľúčovom domácom trhu. Firma uviedla, že v Južnej Kórei klesol jej predaj medziročne o 16 %. Na ďalších kľúčových trhoch, ako sú americký a európsky, firma zvýšila benefity pre zákazníkov, ktorých rozhodovanie v 2. kvartáli ovplyvňovali vyššie ceny energií a inflácia.
Aj keď celkový objem predaja v USA sa v porovnaní s 2. kvartálom minulého roka príliš nemenil, podiel elektrických áut na celkovom predaji vozidiel Hyundai na tomto trhu prudko klesol. Zatiaľ čo v 2. štvrťroku 2025 predstavoval 10,2 %, v tohtoročnom 2. kvartáli to boli iba 4 %. Dôvodom bolo rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa ukončiť daňové úľavy na kúpu elektromobilov.
(1 EUR = 1688,78 KRW)